柬埔寨戰後遺千萬地雷死傷無數　青年研除雷機械人還孩子奔跑自由

全球地雷分布最密集的柬埔寨，累計傷亡人數逾64,000人。為了讓人們免於地雷的威脅，Richard Yim研發新型除雷機械人，讓人們找回大步前行的勇氣。

聯合國的《世界人權宣言》中，恐怕找不到一則條款，上面特別有註明：「人民有行走的自由。」然而，當13歲的Richard Yim移民加拿大的時候，他最羨慕的，就是那些自由自在地在草地上奔跑的孩子。那樣的情境，若發生在Yim出生長大的柬埔寨，是可能會賠上人命的。

柬埔寨的近代歷史，可說是血色斑斑。從1960年代末的柬埔寨內戰，到70年代末的紅色高棉時期，估計有超過200萬名柬埔寨人喪生。

戰爭也在這個只有約1,600萬人的國家放置了超過一千萬顆地雷。即便政府聲稱已安全卸除近半的地雷，卻仍舊有將近600萬顆未爆彈埋藏在土裡。這些未爆彈從1979年至今，造成的傷亡人數更超過了64,000人。

無論是生在哪裡、社經地位為何，只要是人都不應該為了走路而感到恐懼。 Richard Yim

抱持著這樣的理念，Yim設計出了一台可以遠端操控的除雷機Jevit。Jevit，就是高棉語中「生命」的意思。

課堂作業造就遠距操控除雷機械人

這個計劃的濫觴，來自Yim和幾個朋友在加拿大滑鐵盧大學研讀機械工程時的一個課堂作業。2016年畢業後，他們成立了自己的公司Demine Robotics，起初他們只希望做出一個在挖出地雷時不會使它爆炸的機器人，但在不斷地優化、增添遠距操控功能又克服不同泥土硬度之後，現在的Jevit已是第5個版本，能夠安全地進行遠端除雷。

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目前在柬埔寨，人工除雷仍舊是最主要的除雷手段，其中包含了3個步驟：探測、挖掘和爆破。而人工挖掘通常不僅是最耗時，同時也是最危險的一個環節。

除雷者通常需要約30分鐘才能挖出一顆地雷，而在整個除雷過程裡傷亡的人士裡，有63.8%的人是在挖掘的過程中不小心觸發地雷而造成悲劇。

而除雷者工作時的環境通常也相當險峻。在大多時候，他們都必須背著5公斤左右的防護裝備，在柬埔寨炎熱的陽光照射下進行挖掘工作。

不過，有了Jevit，除雷者現在可以拿著遙控器，站在最遠300公尺外的距離操作Jevit進行地雷的挖掘。透過Jevit有專利保障的特殊挖掘系統，它可以順利鑿入不同土質的地面，深入到地雷下方，將地雷連同泥土一起安全地挖出來，再由除雷者拆除引信或進行引爆，完全避開對除雷者來說最危險的「挖掘」步驟。

Jevit讓除雷工作者可避開最危險的「挖掘」步驟。（Demine Robotics官網）

排除萬難 往無雷目標邁進

雖然目前的Jevit仍舊需要克服不同的地形樣貌，Yim已經對目前的成果感到相當滿意。「3年半的時間內，我們在預算吃緊的情況下，成功造出了一項新技術。」他說。

隨著他們在美國集資網站Kickstarter上募集到了約5萬美元，以及一位不具名的天使投資人的挹注，Jevit將有望能在今年底前正式推行上市。

目前他們正積極地在柬埔寨和駐當地的聯合國維和部隊以及相關NGO團隊合作，而Yim本人也被富比世選為2019年30位最具影響力的亞洲青年創業家之一。

目前他們正積極地在柬埔寨和駐當地的聯合國維和部隊以及相關NGO團隊合作。（Facebook@Richard Yim）

然而，這一切對他來說都還只是一個開端。柬埔寨總理洪森（Hun Sen）曾在2018年時宣布，要響應國際非營利組織Halo Trust的倡議，在2025年達到全國無地雷的目標。而這同時也是Yim給自己的一個期許。要完成這個任務，意味著他必須在接下來的6年內，每年拆除約100萬顆地雷。「只靠人力的話，這是不可能做到的事。」他說。

即便沒有任何個人因素，我也會做同樣的事情。 Richard Yim

Yim在8歲那年，他的阿姨就是因為不小心觸發了地雷而死。有人說，他是因為有了這一段過去，才這麼努力投入在除雷的工作裡。但Yim本人就不這麼認為，或許，他真正的夢想，是看到那塊土地上的每一個人，都能無畏無懼、大步前行。

Richard Yim 26歲，柬埔寨人，Demine Robotics創辦人。2019年「福布斯亞洲30大青年創業家」之一。13歲移民加拿大的他，心繫身受地雷所苦的家鄉，因而研發了新款的除雷機器人，有遠端操控及可安全挖出未爆彈等技術。

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