澳航挑戰全球最長航線　紐約直飛澳洲　全程19小時

澳洲航空（QANTAS）10月19日會有一個特別的安排，讓40人搭乘一個長達19小時、由美國紐約直飛澳洲悉尼的試飛航班，測試長途飛行對人的心理及生理的影響。 這是3個試飛航班的第一個，假如這個「馬拉松航班」試飛成功，航班2022年投入服務，成為全球最長途的直飛航線。

澳航挑戰「超長途」19小時直飛航程，由美國紐約飛往澳洲悉。(澳航圖片)

測試項目名為Project SunRise（暫譯：日出計劃），由波音787-9客機執飛，航班編號為7979。客機會在19日晚上9時於紐約起飛。

公司方面為確保飛機有足夠燃料飛行1.62萬公里而不需中途加油，故機上乘客及機組人員僅限40人，大部分都是澳航員工。

澳洲兩間大學的研究人員屆時會監察機上乘客的睡眠狀況、褪黑激素水平和進食情況等。機師亦需帶着儀器，讓研究人員觀察其腦電波及警覺性。

澳航總裁喬伊斯（Alan Joyce）形容測試「走在航空業界的最前線」。澳航未來數月會再試飛由倫敦至悉尼的航線，年底將決定相關航線是否正式開通。倘若成事，這會為乘客節省合計4小時的航程時間。

目前全球最長的航線由新加坡航空（Singapore Airlines）提供，由新加坡飛往紐約，全程18小時45分。