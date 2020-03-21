日本美女空姐嫁入名門離奇出走　重返夫家助旅館重奪全國第一寶座

談到日本的服務許多人的第一印像是「貼心、周到」，而能最直觀地感受到他們服務態度的便是飲食和酒店行業。

位於日本能登半島東側石川縣七尾市、有着113年曆史的和倉溫泉加賀屋，是日本最大的溫泉旅館。前兩任天皇和皇后以及現任天皇夫婦都定期來此居住，它最多可容納1450人，生意好的時候整個旅館幾乎沒有空房。

除了悠久的歷史和獨一無二的溫泉體驗，不斷吸引着人們前來的還有很重要的一點，那就是「無微不至的招待」，延續這一特色的就是如今的第五代女將——小田繪里香。

小田女士與她打理的日本第一旅館（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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在作為空姐的9年內，她認識了現在的丈夫小田與之彥，2004年兩人結婚。然而當時她並不知道自己的丈夫就是那間有名的「加賀屋」的繼承人。結婚的第二天繪里香一個人帶着行李出門旅行去了，當時大家都在傳「新娘子逃走了」，至於後來她是怎麼回來的又是什麼時候回來的，外人無從知曉。只是再見到這個「逃跑的新娘」的時候，她的眼中多了一份堅定。

一個普通女孩突然要接管一家日本最大旅館，這樣的壓力是常人所不能想像的，這樣的人生也不是熱愛自由的她所想要的。但自從她回來，答應接手的那天起，她前半生所熟悉的和後半生所期望的生活皆離她遠去，她的餘生將作為一個幾乎沒有休息日、一心為他人帶來快樂的旅館女將渡過，直至培養出下一任繼承人。

2016年，就在她接手旅館的第12年，發生了一件大事，一位客人因為食物中毒患上了腸炎，這件事給了加賀屋一個巨大的打擊，使它直接從連續36年佔據「日本旅館滿意度」第一位的寶座上跌落下來，也給繪里香和旅館全員敲響了警鐘，如今大家一致的目標就是「奪回日本第一」！

「既然選擇要做，那就要盡全力做到極致。」這就是繪里香對自己的要求。至此之後她更是全身心投入到了旅館的管理工作上，用她的話說就是：「在家庭上我只花了1%的精力，而在旅館上我花了99%。」

婚後她與丈夫一共生育了兩個孩子，長男槙太郎和長女瑳保（點圖看看繪里香完美兼顧家庭與工作的日常）↓↓↓

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每個選擇在這裡度過特別的日子的住客，繪里香都會認真聽他們的故事，然後用心地為他們準備來自她自己的禮物：「幹這份工作能和很多素不相識的人相遇，每個人都帶着一段你所不知的經歷。傾聽他們的故事，儘自己所能給他們製造新的美好回憶，這也是我當初選擇接受這個身份的原因。」

在忙得腳不沾地的一天結束後，繪里香來到「全日制幼兒園」接她的女兒。 在這裏老師們會照顧孩子到澡都洗完，那些工作忙碌的家長在把孩子接回去後，唯一要做的就是哄孩子們睡覺了。將孩子寄養在這裏雖然省力了很多，但卻也少了陪伴孩子成長的時間……

讓繪里香無後顧之憂地打理旅館的 多得一個女人（點圖繼續閱讀）↓↓↓

作為加賀屋的女將，除了打理酒店事物以外，她們每個月都會去歷代女將的墳前上香。「這就像是一個重啟的按鈕，每次來到這裡都會不斷提醒我，加賀屋是這些前任女將們畢生的心血，而我也要將一個輝煌的加賀屋交給將來代代的女將們……現在AI智能發展的越來越快，將來也一定會有許多工作被機器所取代，但是我們想展示給人們看的就是那些只有人才有的細緻的感情。」

這天所有員工聚集在酒店辦公室裏。時值深夜，他們在一台電腦前焦急地等待。今晚12點將會發布新一季度的「酒店滿意度投票結果」。

「我不會因為這次拿到了第一就感到滿足，時間是不停向前走的，我在努力與它一起向前，不想要被它落下，所以能讓每一天每一天不同的客人都感到滿足就是我的目標。」

今天的加賀屋依然在為每一個到來的人們帶來難忘的回憶。

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