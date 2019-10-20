埃及近年重大考古成果　30具木乃伊出土　棺木圖文清晰色彩鮮豔

埃及文物部10月19日在南部旅遊勝地樂蜀（Luxor）舉行新聞發布會，並宣布考古隊近期發掘出30具3000年前的木質棺槨。 文物部長阿納尼（Khaled el-Anany）表示，這批棺槨內有23名成年男子、5名成年女子和2名兒童的木乃伊，棺槨內外均有彩繪，保存完好。

埃及古物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）當天發表該國近年來「最重大且最重要」的考古成果。埃及古文物最高管理委員會（The Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦齊里告訴記者，這30具第22王朝（距今約3000年）棺木，上周在尼羅河西岸靠近樂蜀、位於Asasif Necropolis墓群，上有銘文和繪畫，以分兩層的方或疊放在墓穴內，上層18具，下層12具。

阿納尼表示，這些內有23名成年男孕、5名成年女子和2名兒童木乃伊的棺木，都經過「特別的着色，而且保存情況良好」。

他說表示，這片墓地有中王國、新王國與埃及晚期的墳墓，當局目前還在墓群繼續挖掘，而這30具棺木11月會移往開羅吉薩金字塔（Giza pyramids）附近興建中的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）。

大埃及博物館已興建超過10年，預定展示埃及古文物。當局表示，博物館將於明年開幕。

埃及木乃伊：埃及文物部10月19日在樂蜀展出木棺。（Reuters）

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