【英國王室】哈里王子認與威廉王子疏遠：我們肯定走在不同的路上

英國的哈里王子首度承認和兄長威廉王子之間的緊張關係，他說他們走在「不同的道路」上。

他最近造訪非洲時接受ITV的訪問做出上述表示，被剪輯成紀錄片的一部分，於周日（20日）播出。他當時被問：「媒體有很多你和哥哥不和的報道，其中有多少是真的？」

哈里回答：「這個角色有一部分，這份工作有一部分，以及這個家庭，承受巨大壓力，無疑會發生一些事。但我們是兄弟，永遠會是兄弟。我們此刻當然走在不同的道路上，但我永遠會挺他，如同我知道他永遠會支持我。我們見面次數不如以往，因為我們很忙。但我愛他至深，你知道大部分的事很可能——就是，大部分的事是無中生有。身為兄弟，日子有時候很順，有時候並不。」

+ 8 + 7 + 6

小報一直傳言兩兄弟不和，也更常提及兩人的妻子梅根王妃和凱特王妃不咬弦。傳聞的不和被指為哈里和梅根5月搬出肯辛頓宮的原因之一。但CNN的消息來源說，其實是因為哈里想要更多獨立性，威廉也需要自己的團隊以備王位更迭，他們的父親即位。

在2018年2月一場王室基金會的活動，哈里和威廉曾說，如果有任何不和之事，那是兄弟之間而非妯娌之間的問題。

ITV紀錄片也有一段梅根受訪畫面，讓外人難得能瞥見她的私生活，她承認竭力設法適應鎂光燈下新手媽媽的角色。她說：「任何女人，懷孕時特別脆弱，所以很有挑戰性。然後，你有了個新生兒，你懂的。尤其是對女人，事情真的很多。在這之外還要嘗試做好新手媽媽或新婦。」

被問到這對她心理和身體健康的影響時，梅根略為激動。她表示：「謝謝你這樣問。沒有很多人問我好不好，但私底下確實有難受的時候。」記者問梅根，這是否意味她並不好，「真的」曾經掙扎過，她回答「是」。

更多梅根嫁入王室前後的新聞，請點擊放大觀看↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

日皇德仁將登基 弟弟文仁質疑典禮違反政教分離

影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】