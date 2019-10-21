西班牙馬德里「遷徙放牧日」　數千綿羊「佔領」市中心人車讓路

西班牙馬德里市中心20日有多達2000隻的綿羊塞滿繁忙街道，準備參加一年一度的「遷徙放牧節」（Transhumance Festival），牧羊人會在冬天時帶著羊群向南移動。該節日始於1994年，每年這個時間都有羊農帶著羊群通過馬德里市，沿著不固定的路線，穿越未開發的鄉村，抵達西班牙南方冬季放牧的牧場。

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然而，羊群逛大街需要支付象徵性費用。依照羊農和市議會達成的「1418協議」，每1000隻羊通過市中心，羊農必須付出50馬拉維第幣（Maravedis）作為「過路費」。

羊群會戴著鈴鐺，沿街發出響亮聲音，許多遊客看見此番景象，不禁停下腳步駐足拍照。一名旅客表示：「我們不知道（有這活動），但我們很幸運。我們昨天才到這，這是一年一次的活動，而我們剛好在這裏。」

成群的綿羊走在街道上，讓路過遊客紛紛搶拍。（GettyImages/VCG）

路透報道，此次活動除了有2000隻的美利奴羊（Merino Sheep）參與外，還有約100隻的山羊。

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