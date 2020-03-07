日本美女遭前男友狠嘲「當陪酒都嫌肥」　谷底發奮變「銀座女帝」

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每一個銀座高級俱樂部都有一位笑傲群雄的媽媽桑，她們可能沒有傾國傾城的容顏，但一定八面玲瓏、氣質超群，讓無數男人為之魂牽夢縈。

日站君今天要和大家分享的這位媽媽桑，不僅手腕了得，而且超級勵志。從被男友嘲笑「又醜又胖」的醜小鴨到成為身價過億的銀座女帝，她用了不到10年時間華麗逆襲！

被男友嫌胖　怒減20公斤

這位媽媽桑名叫高嶋理惠子（高嶋りえ子），今年31歲。當初之所以會進入這一行，完全是因為22歲那年的一場失戀……

只有金錢與狗不會背叛自己　高嶋理惠子入行經過（點圖繼續閱讀）↓↓↓

3年掌握12國語言

說起陪酒女，大家想到的總是風塵、墮落的形象，而在高嶋身上，你看到的永遠是積極、自律的一面……

高嶋奮力往上爬的故事（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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高嶋的經營秘訣

要知道，在俱樂部平均壽命只有5個月的銀座能頑強地存活下來，高嶋靠的絕不只是一張漂亮臉蛋，她有自己的一套經營秘訣。

看看銀座女帝高嶋的手段（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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女人就要對自己「狠」一點

高嶋相信，只有自己體驗過好的生活才能提供更優質的服務，因此她日常的消費模式可以說是「壕無人性」！

看看高嶋超乎你想像的奢華生活（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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