日本美女遭前男友狠嘲「當陪酒都嫌肥」　谷底發奮變「銀座女帝」

每一個銀座高級俱樂部都有一位笑傲群雄的媽媽桑，她們可能沒有傾國傾城的容顏，但一定八面玲瓏、氣質超群，讓無數男人為之魂牽夢縈。

日站君今天要和大家分享的這位媽媽桑，不僅手腕了得，而且超級勵志。從被男友嘲笑「又醜又胖」的醜小鴨到成為身價過億的銀座女帝，她用了不到10年時間華麗逆襲！