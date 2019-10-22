日本7-11告別全線24小時制　8間分店不再深夜營業　同行跟進

日本7-11在10月21日正式允許部分分店縮短營業時間，該集團指全面檢討24小時經營制度，訂立機制放寬讓加盟店選擇是否在深夜營業，其中有8間分店將在11月起取消深夜營業。行動被視為日本便利店業的重大轉變，其他連鎖便利店品牌亦表示會跟進。

便利店24小時經營是日本帶領的傳統，7-11作為日本最大連鎖便利店，改變制度將有具大意義。（Getty Images）

部分分店已試行取消深夜營業

日本7-11集團10月21日在記者會上表示，全面檢討24小時經營制度。受年初東大阪7-11分店事件影響，日本7-11集團實驗取消深夜經營策略，並訪問了全國約2200間店舖，效果正面。

日本放送協會（NHK）報道，日本7-11將訂立機制，放寬讓加盟店選擇是否深夜營業，集團或以2%經營額回收減免，吸引店舖繼續實施24小時營業，但是否接受會交由加盟店自行決定。

集團亦指出，在11月1日開始，全國將會有8間店舖取消深夜營業，未來待新制度落實後或會增加。

其他連鎖品牌同時跟進

受環境轉變及勞動力不足下，便利店應否堅持24小時營業成為社會話題。其他便利店連鎖品牌，包括羅森（Lawson）及全家（Family Mart），均就是否需要24小時經營作出檢查。其中全家已表示全國共有612間店舖，正進行縮短經營時間實驗。而羅森則全國已有約100間店舖取消深夜營業，並表示在加盟協議上沒有強制24小時經營的條款。