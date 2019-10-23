日高中校規超嚴　考試期間去廁所竟當缺考　學生硬食「零雞蛋」

日本媒體報道，滋賀縣一所高中規定考試開始未滿25分鐘，以上廁所等理由離開教室的學生，校方將視為缺考。專家接受《京都新聞》採訪時說，學校不該如此干涉學生的生理情況。

校規惹爭議的彥根綜合高中（點圖放大瀏覽）↓↓↓

《京都新聞》報道，這項規定在彥根市的彥根綜合高中至少存在了十年。學校以預防作弊為由，規定一小時的考試，在開始不到一半的時間要求暫離教室，就不准再回來考試。但身體不適、事前提出申請者，可以在單獨教室作答且允許暫時離開。校方說，對於缺考生，學校已有跟進措施，包括額外的教學等，讓學生能取得足夠畢業或晉級的學分。

曾經因此被判缺考的學生說，「或許我自己也有問題，但我真的沒辦法忍着不上廁所」。他的母親批評，這與孩子的身體狀況有關，學校只用一條規定就片面認定個別人士缺考，非常奇怪。

報道還說，八幡工業高中9月舉行段考時，對於要離開教室去上廁所的學生，都給予扣分10%的處分。

日本教育社會學專家、名古屋大學副教授內田良認為，每個人都會有身體出狀況的時候，不應有不允許上廁所的規定，這是非常嚴重的處罰。經媒體報道後，八幡工業高中校長承認這是不人道的規定，期中考時會廢止。

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