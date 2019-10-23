Banksy網店刁難顧客？購物限制多還要「作文」　原來為對付這種人

神秘塗鴉藝術家Banksy自設網店，這家名為Gross Domestic Product™的網店，近日正式上線。不過，要成功購物步驟多、限制亦多，既要成功回答Banksy設下的問題，還要經過長時間審批。以一般營商思維，當然是越方便顧客越好，設下那麼多限制，到底Banksy在打甚麼主意？

Banksy的名作之一《氣球女孩》及其他作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

驟眼看來，Banksy的網店設計，與一般網店無異，都把各項產品的價錢及介紹詳細列出。但當顧客選定貨品，進入下一步的時候，問題便出現。首先，顧客每次只能選購一件貨品，多選一件也無法繼續。

此後還要在50字以內，回答「藝術重要嗎？」這條問題，經審批後方可登記資料，在網店開戶。相信來到這一刻，已令不少買家卻步。難怪Banksy在社交媒體貼文表明，在他的網店購物，買到的是藝術品、家用品，以及失望。

買東西要先答問題 還要經長時間審批（點圖放大瀏覽）↓↓↓

要如此為難顧客，Banksy設置這網店，到底用意何在？事實上，Banksy早前替網店開設櫥窗時，曾解釋原因。當時他指出，有一間賀卡製作公司，試圖取得「Banksy」這名字的版權，印在他們的產品上。

根據歐盟的註冊商標條例，若然某商標的擁有人不使用商標，該商標即可轉移至使用商標的人手上。Banksy認為最佳的應對方法，是設店自行售賣Banksy商標產品。

這方法雖可解決商標問題，卻與Banksy向來反對藝術商品化的立場有異。相信這就是Banksy為買家設下那麼多限制的原因。而「藝術重要嗎？」這問題，正是希望把真正喜歡藝術的人，與純粹想透過Banksy自家產品圖利的人分辨開。

賺錢非唯一目的 以Banksy的名氣而言網店商品並不算貴（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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順帶一提，網站底部附有一個名為Bbay的連結（顯然是諷刺eBay），聲稱是Banksy官方認證的中介機構，快將開始運作。相信Banksy希望透過這平台，控制自家商品的二手買賣。Banksy還不忘自嘲一番，在網站形容這是：「回購一位三流藝術家的二手創作的第一選擇。」

網站底部附有一個名為Bbay的連結（顯然是諷刺購物網站eBay），聲稱是Banksy官方認證的中介機構，快將開始運作（grossdomesticproduct.com截圖）

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