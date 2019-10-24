Google成功研發量子電腦　僅用200秒解決傳統電腦花1萬年計算難題

Google在10月23日公布，成功在量子運算領域取得突破，利用實驗處理器，製造一部可大大超越超級電腦的量子電腦。Google號稱可以「只花3分20秒便處理超級電腦要花1萬年才能完成的工作」，實現「量子霸權」的突破。

Google量子電腦的模樣，紅色的外殼下是超越今天所有傳統電腦的最強計算機。（Google）

Google聲稱成功研發一個命為「Sycamore」的處理器，成功以3分20秒的極高速度，完成一套傳統超級電腦要花1萬年才能完成的計算工作。Google把實驗結果刊登在最新一期的《自然》期刊中。

200秒解決1萬年難題

這個名為Sycamore的處理器是Google首個開發的量子電腦處理器，內置53位元儲存。但這個53位元不是一般傳統電腦的位元，而是53個「量子位元」。在量子位元的世界中，「0」和「1」都可以同時發生，利用這個優勢，可以一次過處理大量信息，運算的次數減少，時間也大幅縮短。

Google自2013年建立量子人工智慧實驗室，積極推動量子電腦開發。Google這次製作了一部實驗用的量子電腦，測試一套異常複雜的模擬運算，證實量子電腦效率極高：僅需3分20秒，便完成一部傳統超級電腦要花1萬年才能完成的計算工作。

人們相信未來量子電腦會成為人類超越傳統計算機瓶頸的發明，量子電腦將可大大加快各種需要複雜運算的工程，如藥物開發、分子實驗、人工智能等項目。Google聲稱在這次實驗中，他們已成功示範這堪稱「量子霸權」的突破。

拆下保護機箱，露出內部組件的量子電腦，由大量的線材接駁而成。（路透社）

名為「Sycamore」的量子電腦處理器。（視覺中國）

IBM反駁不是1萬年 但量子電腦確實很快

不過傳統電腦的先驅IBM反駁指，Google太小看超級電腦的能力。早在21日IBM預先刊登了一篇文章，指他們從《自然》期刊中看到Google的實驗，稱Google忽略了超級電腦除了處理器外，還有龐大的儲存系統，並指出同一組計算，傳統超級電腦只需2日半時間便可完成，而不是1萬年。

但即使如此，原本要花2日半完成的計算僅需3分20秒便完成已是極大突破，量子電腦似乎已成功打開了新世界。