【新聞背後】韓國首爾不再有屠狗場　下一步是禁「鬥狗比賽」

韓國首爾市政府10月24日宣布，市內最後3家屠狗場於10月底停止營業，意味首爾市全面停止屠狗行為。 韓國過往有吃狗肉的傳統，不過隨着民眾觀念改變，當地年輕一代已厭惡吃狗，在首爾市長朴元淳大力推動下，首爾終終迎來全面停止屠狗，下一步，他將致力打擊「鬥狗比賽」。

韓國狗肉：有韓國民眾在2019年7月12日的三伏的初伏集會，反對吃狗肉。但飼狗業界亦在同場抗議，並即場舉行狗肉試食會。多個關注動物團體穿上黑衣抗議吃狗肉。（資料圖片）

首爾市政府表示，當地原本有11家屠狗場，2017年先後有3家決定結業。現時位於京東市場及中央市場的8家屠狗場也終止運作，餘下的3間所同意在月底前關閉。

按照韓國現行法律，只要場內採用合法的屠宰方式，政府就無權干預，但隨着動物保護組織的強烈批評，以及年輕一代逐漸認為狗是寵物而非牲口，厭惡吃狗。進食狗肉已被年輕人視之為一種禁忌，當地狗肉店已經開始式微。

首爾市長朴元淳早在2019年2月承諾市內不會再有屠狗場，及後大力推動計劃。他10月26日會出席「與伴侶犬遛南山」活動，並正式宣布首爾成為「無屠狗場城市」。

隨着民眾觀念改變，韓國年輕人視食狗肉為一種禁忌。（Getty Images）

韓國鬥狗比賽

但在屠狗場之外，朴元淳還有另一目標，就是「鬥狗比賽」。朴元淳曾指出，目前首爾還有許多鬥狗比賽存在，暫時不可能直接禁止進行鬥狗比賽，但是他準備採取其他有效方式加以禁止。

讓狗隻打架比拼的鬥狗比賽，向來甚有爭議，被視為殘忍無比，人們會放兩隻兇猛的狗隻到圍欄內，並挑動犬隻情緒讓牠們奮力互咬打架，直到其中一方沒有攻擊力為止。鬥狗在歐美等地都有黑市比賽，人們視之為一種娛樂或賭博，更會有網站直播。

英國廣播公司（BBC）2016年引述反殘酷運動聯盟（League Against Cruel Sports/LACS）指出，有人專門對這些狗進行飼養、訓練、買賣和賭博。這些狗隻在行內被稱為「競技狗」（game dog），當中包括比特鬥牛梗等。