日本年輕男生不愛穿牛仔褲？　澀谷男：像40歲大叔

牛仔褲是許多人的日常衣着，更是歷久不衰流行衣飾，但你有發現日本人不常穿牛仔褲嗎？日本TBS電視台日前發現，在穿搭網站上很少看見牛仔褲，反而是休閒運動褲比較多，對此他們鎖定年輕人進行街訪，為什麼不習慣穿牛仔褲？

日本TBS電視台的節目「Nスタ」近日發現，許多年輕人會將日常穿搭照上傳至穿搭網站「WEAR」，只見網頁上，日本男性多半穿運動褲及西裝褲，女性則以寬褲為主，幾乎很少出現牛仔褲。因此節目組上街訪問東京澀谷年輕人，詢問他們對牛仔褲的看法。

不少日本民眾直言，牛仔褲太緊讓他們難以活動，「我不喜歡牛仔褲那種緊繃的感覺」、「夏天穿牛仔褲會黏答答很噁心！」、「牛仔褲很像是40歲以上的大叔在穿的……」。

▼▼▼日本男性較常穿運動褲及西裝褲（按圖放大）▼▼▼

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時尚評論家石原裕子接受「Nスタ」訪問時提到，過去年輕人覺得牛仔褲新穎又時尚，但隨着時代變遷，年輕人不斷追求新事物，牛仔褲反而看起來太普通。

石原裕子更直言，「牛仔褲的顏色很少，放上IG很難炫耀」，另外如果女生穿牛仔褲也不太會讓男生心動，無法作為「決勝穿搭」，因而改選其他服飾。再者牛仔褲很容易洗到褪色，洗完又很難晾乾，相較之下休閒運動褲穿起來比較舒適、款式也比較多。

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