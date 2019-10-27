【英國貨車39屍案】越父籌30萬送愛女上路　指蛇頭曾稱坐飛機赴英

英國埃塞克斯郡（Essex）發生冷凍貨櫃車藏有39具遺體的慘案，據信至少6人來自越南，26歲的Pham Thi Tra My疑似死前用簡訊跟家人訣別。美國有線新聞網絡（CNN）派員前往她的老家採訪，女死者父親范文辰（Pham Van Thin，音譯）直言，早知道路途如此凶險，就不會讓女兒去了。

范氏一家月收入僅約400美元（約3100港元），但他們還是硬湊出約3萬英鎊（約30萬港元）付給人蛇，讓女兒有機會到英國過更好的日子，卻沒料到22日收到的竟是一封訣別簡訊。

就在冷凍貨櫃渡海途中，Pham Thi Tra My寫下：「爸媽，對不起。我出國的路行不通了。媽，我很愛妳跟爸爸，我無法呼吸，快要死了。元鎮（Nghen，暫譯）、干祿、河靜、越南。媽，很對不起，媽。」越南一位人口販賣專家指她寫下出生地就是交代歸葬處，因此認定簡訊可靠。

范氏一家本想讓女兒有機會到過更好的日子 豈料女兒因此殞命（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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目前尚未確認Pham Thi Tra My就是冷凍貨櫃車慘案的39名死者之一，但家屬已有最壞打算。范文辰告訴《CNN》，他還在設法克服悲慟。他猜想女兒發出簡訊時，想必知道自己死期不遠，這讓他「非常悲痛」。

范文辰說，他們一家同時失去愛女和金錢，當初收錢的人口販子沒有透露偷渡方式，只稱是一條「安全的道路，會用飛機與汽車」。隨著范氏茶嵋音訊全無，范文辰決定通報當局，但為時已晚。「如果我知道她是這樣去英國，」范文辰說：「我絕不會讓她成行。」

有關英國貨櫃車慘案的照片（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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范文辰的妻子、Pham Thi Tra My的母親阮氏酆（Nguyen Thi Phong，音譯）表示，她現在仰賴英國和越南當局把女兒送回家。儘管據傳人口販子漏夜退費，但夫婦兩人不確定是否還能夠拿回他們為女兒偷渡支付的辛苦錢。

《國際越南快訊網》（VnExpress International）引述元鎮官員說法，指范文辰和阮氏酆共有3個小孩，Pham Thi Tra My年紀最小，曾在日本工作3年，9月獲批准前往中國。權威消息來源透露，Pham Thi Tra My利用義安省居民領導的移民幫派管道，取得偽造中國公民證件後出發前往歐洲。

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