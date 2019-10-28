法國堪稱「公務員天堂」待遇有幾好？　工時短AL有42天　還有……

法國國營電視台「France24」25日報道，與其他國家相較，法國550萬名公務員在總人口中的佔比不算太高，但支出這達2200萬鎊，對國家財政形成沉重負擔。現任總統馬克龍曾說，計畫裁撤12萬公務員，但在人口老化、民眾需要更多公共服務之際，到底要砍哪些人，恐怕還將爭論多年難以定案。

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法國花在公務員上的支出，包括現任公務員的薪資和退休公務員的退休金，對國家財政形成沉重負擔。近年來各種檢討除了有人呼籲取消終身僱用制，也有人提議政府別再扮演「保母」角色，以減少各種支出，也擺脫民眾依賴。如按現制，法國人若去喜馬拉雅山登山迷路，法國政府都可前往救援，這對民眾是好事，但公帑的花費就居高不下。

《愛爾蘭時報》記者馬洛（Lar Marlowe）指出，法國歷屆總統都曾說要刪減政府服務，但上任後就面臨到底要刪哪個部門的棘手問題。現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾說，計畫讓12萬公務員鐵飯碗不保，這個構想獲得許多人支持，但一旦損及個人利益，就有人強烈反對；民調顯示多數民眾支持公務員改革，然而民眾普遍的心態是：理論很好，只要不砍到我就好。

France24說，儘管法國人喜歡抱怨公務員，但在某種程度上，民眾也尊重公務員，因為在教育、醫療及治安上，公務員的確提供了良好的公共服務。

法國總統馬克龍在2019年的聯合國大會上發言。（Reuters）

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