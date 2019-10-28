【巴格達迪身亡】ISIS「大台」倒下之後　學者憂「恐襲」更多

彭博社報道，激進組織ISIS首腦巴格達迪雖然死亡，卻不會對組織造成致命打擊，其激進主義的意識形態運動並未隨他消滅。

在美國特種部隊襲擊巴格達迪之前，組織已經潰散。由於美國多年的襲擊行動，ISIS於今年初失去在伊拉克和敘利亞擁有的領土，聖戰士也被關押在監獄中，由庫德族人負責看守。

儘管巴格達迪的領導被視為ISIS的中央指揮、在組織內部的地位難以取代，但若現在要說伊斯蘭國已士氣全消還為時過早，全球各地的聖戰士仍蠢蠢欲動，等待時機發動恐怖攻擊。

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皇后大學助理教授、倫敦戰略對話研究所研究員阿瑪拉辛格（Amarnath Amarasingam）說：「（ISIS）的繼位者將是符合他們當前所需的人：具有聖戰血統的軍事領導人，能帶領他們度過過渡期。」

巴格達迪之死可能成為其支持者的集結號，向美國和其他國家展現組織的勢力仍不容小覷，但現在問題是，他們是否有能力進行大規模復仇。阿瑪拉辛格說：「我們可能會看到恐襲事件的增加，這是可以預料的，亦或是看到許多支持巴格達迪的聖戰士在他死後消失，繼續過着他們的生活。」

西方情報官員指出，從2017年底以來，ISIS已將更多權力轉移至以前由中央管理的地方分支機構，此舉增加中東以外地區的分支機構勢力，特別是非洲北部、中部，以及四散於歐洲、亞洲和美國各地的孤狼攻擊者。華盛頓全球政策中心創始主任博哈里（Kamran Bokhari）表示：「在可預見的將來，使伊斯蘭國脫穎而出的潛在地緣政治條件仍存在，巴格達迪的追隨者將能利用此一基礎捲土重來。」

聯合國7月發布一份報告警告，ISIS發動攻擊的風險「仍很高」。如同蓋達組織2001年發動恐襲後持續受到美方追擊，ISIS也已經調整其募款和發動恐襲的策略，並善用網路和社群媒體。

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