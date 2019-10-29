現實版睡公主　哥倫比亞17歲少女患罕見怪病　曾一睡48天醒後失憶

來自哥倫比亞的17歲少女Sharik Tovar被當地居民稱作「現代睡公主」（ Sleeping Beauty），但這並不是因為她貪睡，或是什麼美麗的童話故事，而是她罹患一種罕見疾病，常常無意識陷入睡眠，曾經一睡就睡了48天之久，醒來後甚至出現失憶的症狀。Sharik Tovar的母親不得不辭職照顧她，因為在Sharik Tovar陷入睡眠時，仍需餵食流質食物，以保持身體的基本運作。

克萊恩-萊文症候群（Kleine-Levin syndrome）又稱作「反覆性多睡症」或「睡美人症」（Sleeping Beauty syndrome）。這種罕見疾病目前在全球每百萬人才會有1例，通常發生在青少年時期，患者會不定時陷入長時間的睡眠，嚴重程度各有不同，目前沒有已知的治療方法。以Sharik Tovar為例，她曾在陷入睡眠48天清醒後，出現短暫的失憶症狀，不記得家人的模樣。

自從Sharik Tovar發病後，她的母親Marleny Tovar不得不辭去工作專心照顧她，因為一旦Sharik Tovar睡眠，就必須按時每2個小時餵一次流質食物、協助翻身，以確保Sharik Tovar能保持身體的基本運作。

Marleny Tovar在2017年向政府申請了一間房子，並向公共醫療單位EPS Capital Salud申請流質健康食物，但至今音訊全無。

「睡美人症」的案例在全球皆有，例如英國1名11歲男孩Mason Howe 6歲發病，曾長達整整6周都在睡夢中渡過。他的母親說，Mason Howe每年都會經歷至少10次的「睡眠時光」，這段期間他都會睡上20個小時，稍微以「精神恍惚」的狀態醒來幾個小時後，又會再次進入睡夢中。

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