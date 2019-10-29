科學家稱發現人類起源確切位置　非洲博茨瓦納北部　現為大片鹽沼

科學家指出，所有人類皆源自於贊比西河（Zambezi River）南邊的一個地區，也就是現今博茨瓦納（Republic of Botswana）的北部地區。BBC報道，被鹽盤覆蓋的該地區過去是一個巨大湖泊，科學家估計這裡可能是20萬年前人類祖先聚集的中心地帶。

【圖輯】非洲第四長河流贊比西河（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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澳洲迦文醫學研究機構（Garvan Institute of Medical Research）遺傳學教授哈耶斯（Vanessa Hayes）表示，人類約20萬年前起源於非洲，而長期以來科學家在辯論的是人類起源的確切位置。

哈耶斯研究認為人類祖先在非洲巨大湖泊馬卡迪卡迪湖泊（Lake Makgadikgadi）附近安頓下來，這個地方現在是一大片鹽沼。這是一個極大的區域，過去可能非常潮濕，非常豐沃，提供適合現代人類及野生動物的棲息之地。

人類祖先在這裏待了7萬年後，開始遷徙。氣候變遷導致綠色土地生成促使人類發生三波遷移，第一波及第二波遷移發生於13萬年及11萬年前。第一波遷移往東北方，第二波遷移往西南方，第三波則在非洲待到今天。

該研究透過非洲人身上數百個粒線體DNA追蹤人類族譜比對而成。透過遺傳學、地質學及氣候電腦系統模擬結合比對，科學家足以譜出非洲大陸20萬年前長怎樣。

科學家指出，所有人類起源於博茨瓦納北部的贊比西河南部地區。（視覺中國）

然而，這份發表在期刊《自然》（Nature）的研究，被其他專家批評光靠粒線體DNA重建人類起源不可靠。倫敦自然史博物館教授斯金格（Chris Stringer） 表示，人類的演化是一個複雜的過程。他說：「你不能光用現代線粒體方式重塑單一地方人類起源，我認為這是過分解釋資料，因為你只專注在一小部分的基因體，這無法給你人類起源的全貌。」

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