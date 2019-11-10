日本東京是2019全球最危險城市？　最安全又最高風險的理由是……

眾所周知，日本是自然災害發生較為頻繁的國家。據英國經濟學人智庫和英國保險組織的調查顯示，東京同時榮登世界最安全、世界最危險城市排行榜的首位。為什麼說東京是「世界上最危險的城市」呢？我們不妨先來看看近年日本自然災害的發生情況。

1. 關東與關西氣候差距明顯

「關東」和「關西」的說法是日本人常用的分辨地區的一種表達方式。關東地區主要包括一都六縣：分別是指東京都、神奈川縣、崎玉縣、千葉縣、茨城縣、群馬縣、栃木縣；關西地區包括大阪府、京都府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、滋賀縣、三重縣（兩府五縣）。

去年日本關西地區發生的大災害（點圖放大瀏覽）▼▼▼

雖然對關西的礦工業沒有帶來明顯影響，但是已經導致西日本製造業供應鏈癱瘓，重建需要花費很多的人力、物力和財力，對關西的經濟發展帶來了嚴重影響。

今年日本關東地區也經歷了重大的自然災害。9月的颱風15號和10月的颱風19號相繼登陸關東地區，導致東日本大片地區停電，千曲川、阿武隈川河水氾濫。

今年9月颱風「法茜」吹襲日本關東地區 造成多處破壞及人命傷亡（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

因為日本國土屬於細長型，東西跨度廣，氣候差異也十分明顯。就拿2011年3月11日轟動全世界的東日本大地震來說，西日本的震感就沒有東日本那麼強烈。

正因為日本東西氣候差異明顯、自然災害很少同時發生，所以很多企業會將總部的職能劃分到東、西兩個分公司，一但發生災害不至於全盤覆滅。

然而，即使如此，整個日本的情況也並不樂觀。下面是日本財產保險協會調查的歷年保險金支付情況。

2. 災害不再「數十年一遇」 頻率越來越高

因風雨雪水等自然災害而支付的保險金額排行（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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從上面可以看出，TOP10中共有3個發生於去年，而且颱風19號帶來的損失很可能刷新歷史紀錄。尤其是颱風19號導致三分之一的北陸新幹線車輛被水淹沒，實在令人心痛。

日本已經步入颱風多發的時代，原本數十年一遇的颱風現在已經成為常客。主要原因離不開氣候變化，專家預測明年日本可能還會遭遇颱風災害。

因地震災害而支付的保險金額排行（點圖放大瀏覽）▼▼▼

除了東日本大地震，TOP5中有兩個發生在去年，而且熊本地震發生在近5年，可見日本列島已經迎來了自然災害多發期。

3. 日本的治安很好，但是……

英國經濟學人智庫（EIU）發布的「2019年城市安全指數」調查中，東京連續3年獲得「世界最安全城市」的稱號。

東京「網絡安全」排名第1；「醫療健康環境」排名第2；「公共基礎設施」排名第4；「個人安全」排名第4；綜合得分排名第1（大阪綜合排名第3）。

日本在國際上給人的印象是「安全的國家」。

看看「2019年城市安全指數」排行前十名的城市（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

但是，在英國保險組織的「城市威脅風險排行」調查中，城市安全性的考量主要以自然災害、人為動亂等風險為主，綜合考量的結果是：東京排名第1，大阪排名第6。

從財產保險行業角度來看，東京和大阪無疑屬於「危險城市」。

看看「城市威脅風險」排行前十名的城市（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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也就是說，日本既是最安全的也是最危險的國家。

日本的堤壩、交通道路等公共基礎設施陳舊老化，少子化、老齡化問題日益嚴峻，如果未來自然災害繼續降臨，日本該如何面對？

自然災害既不可控但又是可控的，至少人們可以採取措施將損失降至最小。或許，現階段的日本能做的就是提高氣象預報的精準度，以及加強避難逃生相關的知識學習和訓練吧。