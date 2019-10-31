菲律賓達沃市以西6.5級地震　震源深度10公里

美國地質調查局（United States Geological Survey）10月31日錄得菲律賓達沃市（Davao）以西37公里發生6.5級地震，震源深度10公里。達沃市是總統杜特爾特的家鄉，也是菲律賓人口稠密的城市之一。

是次地震發生當地時間早上9時11分，美國地質調查局最初發布的數據是黎克特制6.8級，其後下調至6.5級。

是次地震發生在菲律賓第二大島嶼棉蘭老島（Mindanao）一個名為Kisante的小鎮附近。震央位於Kisante以東約9公里。USGS起源測定震源深度22公里，其後下調至10公里。

同樣位於棉蘭老島的馬格賽賽堡（Magsaysay）10月29日亦發生6.6級地震，導致至少7人死亡及多人受傷。地震震央接近小鎮Kisante，當地距離達沃市少於100公里。

10月16日棉蘭老島北哥打巴托省一個名為Makilala的小鎮附近亦發生6.3級地震，地震震央位於小鎮的西南部。地震中有7人死亡，另有215人受傷。

位於太平洋地震帶（又稱「火環」，Ring of Fire）的菲律賓本來就是容易發生地震的國家。該國對上一次大規模地震發生中部保和省。該次發生在2013年10月的地震奪去逾220人性命。1990年7月發生在呂宋北部的碧瑤大地震，震級達7.8級，導致逾2400死亡，是該國有史以來其中一次大規模地震。