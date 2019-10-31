【日本首里城大火】琉球古蹟付之一炬　日本三大城曾「同病相憐」

日本沖繩縣那霸的首里城10月31日凌晨發生大火，導致這座世界遺產接近完全焚燬。民眾對於被視為琉球象徵的建築葬身火海感到可惜，東京中央政府亦已經考慮災後重建計劃。 事實上，除了首里城，被喻為「日本三名城」的名古屋城、大阪城及熊本城在近代亦成為自然或人為的受害者。

熊本城

位於九州的熊本城建於江戶時代初期，由肥後熊本藩初代藩主加藤清正下令興建，整個建城過程長達15年，最終在1606年峻工，並在翌年將地方名稱由「隈本」改為「熊本」。

熊本城在1877年、日本史上最後一次內戰西南戰爭時發生火警，當時該城為明治政府軍的據點，亦是西鄉隆盛率領的薩摩軍重點攻略目標。不過在後者發動總攻勢前夕，城內的大、小天守、本丸御殿等建築突然起火，不過石牆等則倖免於難並保存至今。而現時的天守閣是在1960年以鋼筋混凝土重建。

面對槍林彈雨仍滴水不漏

順帶一提，城內有「倒武者」之稱的石牆在這場戰役發揮重要作用，令即使在人數和火力佔優的西鄉軍最終都無法攻克而感到慨嘆。

熊本在二戰後期曾經歷空襲，但城池奇蹟地沒受波及，但在2016年的7級地震中，熊本城首當其衝，石牆有多處崩塌、天守閣屋頂瓦片被震碎，多棟被列為重要文化財產的建築物遭受不同程度破壞。

熊本市政府花了3年時間修復天守，並重新開放參觀，但要完全回復舊貌，則需時二十年。

熊本城一幅石牆因地震倒塌。（路透社）

名古屋城

名古屋城的歷史可以追溯至1615年，由統一日本的名將德川家康下令興建，作為將軍前往京都路途上的休息之地。

據名古屋市政府的網站資料，名古屋城不但擁有裝飾於樓頂正脊兩端的由黃金打造的鴟吻 — 金鯱、號稱日本歷史上最大建築面積的大天守、絢麗豪華的本丸御殿，另外還具備加固防守的要塞功能，因此在諸多城堡中，負有盛名的名古屋城榮登首位被指定為國寶。

不過名古屋城亦避不過二戰空襲的厄運，在1945年5月14日，美軍大約400架B-29超級堡壘轟炸機空襲名古屋城周邊地區，城上的天守閣在2小時內被燒夷彈擊中而完全焚燬。戰後的1959年，當局開始進行重建工作，但同受破壞的本丸御殿復元計劃卻因為資金問題而停滯數十年，直到2009年才開始動工。

一復元即遇人禍

到了2013年，名古屋市政府將天守現有的混凝土屋頂還原為木製，原定2027年完成，及後提前至2022年。不過木造屋頂的贊同與否則成為當地2017年市長選舉的焦點，最終工程如期進行。

本丸御殿經過復修後，在2018年6月重新向公眾開放，但到了2019年8月24日，當局發現有參觀人士在殿內的一條木柱上刻字，及後專家證實其傷害無法完全修復，為這座歷史建築留下沒法磨滅的疤痕。

大阪城

大阪城（舊稱大坂城）在1583年由結束日本戰國時代的將領豐臣秀吉下令興建，它落成後被視為豐臣秀吉時代繁榮的象徵，但其後經歷大坂之陣而被攻陷，豐臣家亦從此滅亡。

德川幕府之後決定重新修築大坂城，並成為江戶大名的直轄城郭，直到明治新政府時代轉為陸軍用地。

大坂城自江戶時代起曾多次發生火警，包括1660年時，城內的火藥庫因閃電而引起大爆炸，導致32人死亡，天守和御殿等建築付之一炬，直到1931年才重建天守。而在江戶末期，新政府與舊幕府之間爆發內戰，德川家最後一任將軍德川慶喜由大坂逃至江戶後，新政府軍在1869年接管被大火破壞的大坂城。

到了昭和時代的1920年代，時任大阪市長以紀念天皇登基為由，提議將城池部分改建為大阪城公園，但部份設施仍屬陸軍範圍而禁止進入或拍攝。

與熊本及名古屋一樣，大阪在二戰尾段都成為美軍空襲目標，不少在1869年沒受火災影響的大阪城建築遭無情炮彈破壞，惟天守則避過一劫。戰後亦逐漸復修，成為今日大家見到的樣貌。

安倍晉三：大阪城「神還原」卻不完美

而在2019年夏天於大阪舉行的二十國集團（G20）峰會舉行期間，大阪城再次成為焦點。事件源於東道主、日本首相安倍晉三在一個聚餐上致詞時提到「明治維新時的混亂令大阪城過半建築焚燬，天守閣其後完整地還原，不過安裝升降機卻是一大錯誤。」

安倍的說法在日本引起極大迴響，其中天生沒有四肢的著名作家乙武洋匡對安倍的言論感到失望，亦有網民指，長者難以上落城內的梯級，安裝升降機可以為他們帶來方便。另外有學者認為，安倍身為2020年奧運及傷殘人士奧運的主辦國領袖，卻批評無障礙設施，實在令人憂慮。

話說回來，熊本城的復修計劃亦包括安裝升降機，名古屋城亦有類似設備，這可歸功於堅持為後者安裝木製屋頂的名古屋市長河村隆之，以及發起多場聯署行動的傷殘人士組織。