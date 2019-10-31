烏克蘭革命的啟示：和平示威變警民戰爭　鮮血換慘勝腐敗依舊

基輔獨立廣場外圍，防暴警察B把面蒙上，露出眼睛盯著對面的示威者，他害怕身分曝光後，家人會遭到報復，雖然他知道自己的親友亦在示威人群之中。「前進！」聽到指揮官的指令後，B用手強行分開面前的人群，旁邊的同袍則沒有那麼溫柔，警棍與催淚煙齊下，示威者吶喊，以汽油彈、投石器回應。數月的警民敵視、對壘，雙方死傷者眾，換來烏克蘭革命的成功。時任總統被迫下台，國家開始各項改革，承諾調查犯罪的警察，示威者似乎大獲全勝。在欣欣向榮的表象下，當年走到最前的示威者卻心灰意冷，只想逃離這片土地。 記者：張彤 編輯：朱琳琳 攝影：張彤

烏克蘭2013年末爆發革命，導火線是時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）拒絕與歐盟簽訂貿易協議，斷絕國民入歐的期盼。逾千學生繼而聚集在獨立廣場抗議，但這場合法、和平的示威，最後遭警方以強硬的武力驅散。手無寸鐵的學生被打至頭破血流，點燃起基輔民眾的憤怒，50萬人湧進獨立廣場，延續長達93日的佔領行動。示威者以獨立廣場為大本營，同時衝擊、佔領其他政府建築物，政府調派特種警察部隊——金鵰（Berkut）防暴警察鎮壓示威。

雙方對峙、衝突，宛如一場警民戰爭，防暴警察與示威者的關係完全破裂。

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警民劍拔弩張 仇恨蔓延

獨立廣場內，摩登女郎腳踩高跟鞋，從車上搬下食物後，撿起地上一塊鵝卵石，遞給前線示威者，讓他們丟向警察；老伯將僅有的一輛車交出，囑咐：「如果你想，拿去撞防暴警察吧！」

獨立廣場外，衝突規模升級。警方施放催淚煙，示威者窒息流淚，他們急忙用濕圍巾摀住口鼻，又以鮮奶沖洗眼睛，並進食檸檬來對抗體內的灼熱感。橡膠子彈與實彈橫飛，手榴彈多次從示威者腳邊飛過，在不遠處炸開。示威者燃燒車胎，向警方投擲石塊和汽油彈還擊。

Vitaliy Kovalchuk剛從大學國際法律學系畢業。他戴上摩托車頭盔，手腳綁上塞滿碎布的水管，充當護具，並用一人高的木盾掩護拋汽油彈的隊友。有一次一枚4.5毫米口徑的實彈衝向他，直插其頭盔的擋風玻璃，他的第一個念頭是：「糟糕，頭盔破了！」冷靜下來後發現自己沒有受傷，他便繼續跑向前線。

Vitaliy（圈）不常在獨立廣場上拍照，他解釋被警方於廣場外截查時，警員會檢查手機，如發現類似照片會將他拘捕。（受訪者提供／大學線授權使用）

明刀明槍的交鋒外，警察和示威者甚至會互相挾持人質——警察在獨立廣場外綁架及毆打示威者，另一邊廂，亦有示威者將防暴警察拖到地庫折磨。Vitaliy對襲擊警察不以為意，他輕描淡寫地形容，對付警察猶如「殺雞」。但他很清楚警察是政府的工具，目標始終對準背後的政權：「警察只是政權的一把槍，當同伴被射傷，你不會對那把槍感到憤怒。」

革命結束後，有防暴警察在西部城市利維夫下跪，請求民眾原諒，Vitaliy回應說：「鱷魚也能流淚，但其本性不會改變。防暴警察從來沒有真誠地道歉，他們所做的只為了活命。」五年多過去，Vitaliy指自己不能輕易忘記那93天。

示威者就地取材，以摩托車頭盔、鐵板和水管等充當護具，亦有後勤人員 開設小工廠，為前線示威者製作金屬防護衣。（受訪者提供／大學線授權使用）

淪為政治工具 警察煎熬

2013年11月底，烏克蘭革命初期，金鵰部隊成員B（化名）從家鄉趕赴基輔，會合其他2千名防暴警察。抵達基輔不久，示威者包圍總統府，與防暴警察發生激烈推撞。B當時用手猛力推開示威者，他看著對面的一個年輕人，心中升起一股強烈的仇恨，他現在回想：「為了這一瞬間的憎恨，我想向那小伙子道歉——但對於襲擊和殺害警察的人，我沒有任何原因去請求他們的寬恕。」

B說自己不曾毆打示威者，但承認有防暴警察失控，無視上級指示，自行向示威者施以過度武力：「當警察的憤怒情緒壓倒法律，這是絕對不專業。」然而他強調在大多數的情況下，防暴警察以合理武力回應示威者的施襲，又指媒體的報道偏頗，輕輕帶過示威者對警方的襲擊。

武力不斷升級，警民都有人遇襲死亡，據聯合國駐烏克蘭人權監察組織（HRMMU）在2019年2月發表的報告，反政府示威期間，至少有84名示威者，1名途人及13名執法人員遇害。

革命白熱化之際，有退伍軍人到獨立廣場教導示威者如何應對金雕部隊。（受訪者提供／大學線授權使用）

金鵰部隊內的意見兩極——來自烏克蘭東部的警察鄰近俄羅斯，他們敵視示威者並稱呼他們作「納粹黨人」，認為政府對付示威的手段軟弱；來自西部的警察卻因與民眾對立而倍感煎熬，有人甚至在返回家鄉的路上自殺，衝向路旁駛過的汽車。

B表示金鵰部隊成員的家人，多數會到歐洲打工，賺取更高的報酬。由於整場革命的核心訴求是親歐盟，民眾要求加入歐盟，抗議總統亞努科維奇向俄羅斯傾斜，故此有親戚質問金鵰：「你怎能與我們對立呢？」B執勤時也害怕親友被打，曾勸他們不要前往衝突現場，他形容那段日子難熬：「我不能讓示威者佔據政府大樓，但同一時間，自己的親人朋友亦在示威者之中——這是一種道德上的煎熬。」

B現在仍然在警察部門工作，被問及當年是否遭政客利用，他回答說：「政治工具？也許是的。每一場衝突背後，總有一隻政治的手，有錢人藉此瓜分權勢、利益。革命過後，他們繼續合作牟利，好像甚麼事都未曾發生，徒留民眾繼續為歷史鬥爭。」

眼見香港的警民衝突不斷升級，B以過來人的身分說：「在香港的警察同袍，不要讓仇恨蒙蔽你。此時此刻，仇恨只能給你最壞的意見。請記住，示威者或許是錯的，但他們是你的鄰居、朋友、親人——你們生活在同一片土地上。革命、政權與體制來來去去，然而你們始終肩並肩地生活在一起。」

香港政府修訂《逃犯條例》觸發抗爭運動 持續多月警民關係愈趨緊張（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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革命後追究警暴 成效不彰？

烏克蘭革命始於首都基輔，其後示威散落至全國各城市。

在東部城市第聶伯羅，數百名武裝軍人奉召前往基輔增援。逾百名市民趕到火車站，用肉身擋在車頭，阻止軍隊離去。律師Roman Baiduk亦在示威者中，他看著老人走近火車，嘗試說服車廂內一張張20歲出頭的面孔。指揮官最後決定違抗命令，率領軍隊折返營地。Roman指出指揮官的做法並無違法，因為根據《世界人權宣言》等烏國承認的國際公約，士兵與警察有權不服從上級的違法命令。

Roman表示這是一場全國性的運動，各地派出代表團前往首都聲援，形容當時獨立廣場上的烏克蘭國旗，都寫上不同城市的名字。（受訪者提供／大學線授權使用）

烏克蘭革命最終在2月22日落幕，總統亞努科維奇逃亡到俄羅斯，同日國會宣布提早總統大選。過渡政府解散金鵰部隊，稱防暴警察要為示威者的死亡負責。新政府落實警隊改革，增設巡邏警察隊，原有警察要通過審查才能重新加入警隊。

烏克蘭革命時序表。（大學線授權使用）

「服從命令並非首要任務，服務人民才是重中之重」，Roman現在任職巡邏警察學院（Patrol Police Academy），並參與設計警察訓練課程。在6個月的課程中，「服務人民而非政權」的新哲學融入課堂每一部分。警隊改革看似欣欣向榮，但當地維權律師Evgeniya Zakrevska 3月接受媒體訪問時，估算約三分之一涉嫌施暴的警察留任執法機關，部分沒有接受新培訓，亦有防暴警察被刻意解僱後，重獲委任。

2014年底，烏克蘭檢察官辦公室成立特別調查部門（Special Investigative Department），負責調查2013年11月至2014年2月期間，所有反政府示威中的罪行，包括衝突中的命案。特別調查部門先後調查超過4,100宗案件，當中52項定罪，僅9人被判入獄。

人權工作者Oleksandra Matviichuk在革命之初，參與創立Euromaidan SOS，為示威者提供免費的法律援助。Oleksandra指現時針對警隊的調查工作進展緩慢，調查部門受多方打壓，當年參與決策的中層官員仍然在任，他們有意阻撓調查。另一方面，調查工作缺乏大眾關注：「烏克蘭示威快將過去6年，人們只在革命紀念日關心調查的結果。」

Oleksandra難忘當日學生示威者在獨立廣場被打，當時學生高唱烏克蘭國歌， 防暴警察的警棍卻在此時落下，她形容這是「最醜陋的一刻」。（張彤攝／大學線授權使用）

對於革命後的一系列改革措施，Oleksandra形容是不夠徹底，新的政治班子依然不符合國際的民主標準，但她從不奢望革命成功之日，就是光復國家之時。90年代，Oleksandra的童年在烏克蘭獨立運動中渡過，她在學生時期投身2004年的橙色革命，成功推翻被指舞弊的總統選舉結果。多次社會運動讓她明白，革命只是第一步，能贏來變革的機會，後續的改革工作比革命更難，亦更重要：「我們數次以大規模示威，結束當時腐朽的制度，但回顧歷史，烏克蘭未曾成功創立一個新的民主制度。」

「如果有機會，我想離開這個國家」

談起昔日種種，前線示威者Vitaliy曾為烏克蘭押上生命，他不能忘記當日許下的偉大願望，但今天他認為革命失敗，反問：「我們現在過得好嗎？」根據世界銀行的數據，2018年烏克蘭的國內生產總值大約為1,300億美元，比鄰國波蘭少超過4倍。

回歸初衷，烏克蘭人期望以革命爭取更好的生活，但Vitaliy表示現時貪污依舊盛行，自己無法正直地賺取足夠的薪金，維持生活所需。他認為革命改變了國家的制度，但改變不了制度內依舊腐敗的人：「我沒有這麽多時間去等待，如果有機會，我想離開這個國家。」

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：烏克蘭夢醒—革命慘勝 光復路遙】