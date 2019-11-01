日本沖繩必去不只「首里城」　合計9大世界遺產見證琉球王國歷史

沖繩知名世界文化遺產「首里城」於10月31日清晨發生大火，造成建築物嚴重損害，不只當地居民心痛，也讓許多有意前往沖繩參觀的旅客感到遺憾。其實沖繩過去因為有「琉球王國」的歷史，因此除了首里城之外，仍有今歸仁城跡、識名園等其他8處世界文化遺產，仍然能讓旅客安排一趟知性之旅。

琉球王國是於西元15世紀至19世紀期間，建於沖繩的古王國，也曾向中國、日本朝貢，後於1879年併入日本。本次燒毀的首里城，正是琉球王國過去的都城及王宮，因此意義特別重要。除了建築物本身保留完整之外，便捷的交通、高知名度等特色，也讓首里城成為沖繩世界遺產的代表首位，每年估計約吸引250萬名旅客造訪。

沖繩共有首里城、今歸仁城跡、座喜味城跡、中城城跡、勝連城跡等5座御城，還有識名園、園比屋武御嶽、齋場御嶽、玉陵等景點，均是名列於世界遺產名單之中，共計9處，也見證了琉球王國的興衰歷史。（點圖放大瀏覽這9大沖繩世界遺產的照片）↓↓↓

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在9處世遺之中，今歸仁城跡、座喜味城跡、中城城跡、勝連城跡、園比屋武御嶽等地點，都是保留了過去城牆、石堡、石門等建築遺址，旅客可以欣賞石牆的優雅線條與建築的藝術，而玉陵則是琉球王國的石造陵墓。

至於「識名園」則是一處洄游式庭園，過去作為琉球王國的離宮與接待外賓場所，景色秀麗雅緻。位於東南方的「齋場御嶽」，則是琉球王國的祈福聖地，可以看見石砌平台與自然景觀相互融合的樣貌，亦可感受當年琉球王國的靈力之源。

沖繩旅遊相關業者透露，在沖繩眾多世界遺產中，仍然以「首里城」最受旅客青睞。另部份旅行團也會帶團員造訪識名園，也有新人會前往座喜味城跡拍攝婚紗。若是櫻花季節，則以今歸仁城跡最具代表性，各有不同的特色。

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