英媒：逾20國官員WhatsApp被黑客入侵　涉美國盟友

英媒11月1日引述知悉WhatsApp內部調查的消息人士報道，一些與美國為盟友的國家，其官員成為2019年較早時黑客入侵手機的受害者。不法之徒利用黑客軟件入侵WhatApp，控制目標人物的手機。

路透社11月1日引述知悉WhatsApp內部調查的消息人士報道，事件中有一大部分的受害人，是分佈在五大洲至少20國的高級政府官員及軍方官員。很多受影響國家都是美國的盟國。

WhatsApp在10月29日入稟控告以色列黑客程式開發商NSO Group。WhatsApp指控NSO利用WhatsApp伺服器的漏洞製作黑客軟件，再進行銷售。

由Facebook持有的WhatsApp指出，在2019年4月29日至5月10日之間，這個黑客軟件幫用不法之徒入侵至少1400名WhatsApp用家的手機。整體受害者人數可能更多。

暫時未知使用這個黑客軟件的用家的身份，NSO說軟件只售予政府客戶。公司發聲明稱不能披露誰是或不是這套軟件的用戶。該公司之前否認做錯任何事，稱其產品僅用於協助政府捉拿恐怖份子及罪犯。

網絡保安專家多年來對NSO的說法表示質疑，指它的產品用來廣泛的目標身上，包括身在極權國家的示威者。跟Whatsapp一同就「中招」目標進行辨識、名為Citizen Lab的加拿大獨立監察組織10月29日指出，至少100名受害者是記者及異見者等民間人士。一名以倫敦為基地的人權律師向路透社發送截圖，顯示有人自4月1日起試圖入侵他的手機。