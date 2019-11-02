印尼伊斯蘭教領袖制定反通姦法　自己「身先士卒」受鞭刑

印尼亞齊省（Aceh）是全國唯一執行伊斯蘭律法的地區，對於民眾有嚴格的規範。當地一名男子日前就因為通姦而遭受公開鞭刑，但最諷刺的是，該名男子本身有份參與制定反通姦法。

事件發生於10月31日，46歲的穆赫利斯（Mukhlis bin Muhammad）是當地一位伊斯蘭教領袖，亦是亞齊地區伊斯蘭學者協會（Aceh Ulema Council ，MPU）成員。該組織為當地地府起草和實施伊斯蘭教法。

穆赫利斯在9月被揭發與一名有夫之婦在一輛汽車上單獨相處，結果他被自己有份起草的法律制裁，在10月31日遭受公開鞭打28次，女事主則被打23藤。這亦是亞齊地區在2005年獲自治權和實施伊斯蘭律法後，首位被公開鞭打的宗教領袖。

Anggota majelis ulama di Aceh dihukum cambuk karena 'berduaan dengan istri orang lain' https://t.co/SpGoLyfnH8 pic.twitter.com/30yq3uWmNg — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) 2019年10月31日

根據伊斯蘭律法，同性戀、賭博等行為都會遭受公開鞭打的懲罰，當地官員指，這是上天的法律，任何人一旦證實有罪就要受罰，即使是MPU成員亦一視同仁。該名官員提到，穆赫利斯或會被逐出組織。