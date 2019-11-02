德國夫婦向郵輪公司索償　疑在船上「激戰」過度被船長下逐客令

乘坐郵輪渡假是不少人外遊的選擇，但假如興奮過度則隨時掃興而回。德國一對夫婦就因為被指在船上「激戰」擾民，結果被趕下船，更要自掏腰包支付回國旅費，他們於是入稟郵輪公司，要求賠償。

根據德國旅遊網站《Reise Reporter》指，女事主雷娜特（Renate F.）及丈夫福爾克斯（Volker）4月時到加勒比海乘坐途易郵輪（TUI Cruises）「邁希夫5號」（Mein Schiff 5），不過他們的兩周行程在首日已經被提早結束。

雷娜特表示他們「激戰」時可能有點嘈吵，之後曾有爭執，但她強調沒有破壞房內物品，而且整個過程都是兩廂情願。她事後到露台吸煙時，船上經理和保安人員敲門，要求他們與一名男職員會面。該名男子表示，船長下令他們提早下船。

一對德國夫婦懷疑在郵輪房間內「床戰」時聲浪太大，結果兩周的行程在首日就被提早結束。（Getty Images，圖中為非涉事船隻）

《Reise Reporter》提到，「邁希夫5號」並沒禁止乘客在露台上吸煙，因此雷娜特認為自己在床上聲浪過大或是主因。他們在凌晨1時於巴巴多斯（Barbados）下船，並要自費回國。這對夫婦在島上滯留兩日後，雷娜特的母親與一間德國旅行社安排他們乘坐飛機到巴黎，再轉乘火車到法蘭克福。

雷娜特和丈夫最近為此向郵輪公司索償大約8.1萬港元，要求賠償沒完全享受到的海上假期和回家的費用。

途易郵輪表示，事件涉及安全問題，因此為了保障事主及其他乘客的安全，當局根據船上規定，請他們離開。該公司補充，已經與事主夫婦聯絡，解釋公司的立場。