明明綠燈為何日本人叫「藍燈」？　教授解答：因我們非常喜歡藍色

很多日本人會有這樣的疑問：「青信號（藍色信號燈）是綠色的吧？」日本的一位筆者將為大家解開這個多年的疑問，同時讓我們一起來看一下日本和其他國家交通規則的不同之處。

文：oukou

位於橫濱市鶴見區的京三製作所，是一家道路、鐵路信號機的製造、銷售大型企業。據交通機器事業部的真鍋文夫技術部長稱，最新式的信號機使用的是發光二極管（LED）。通過光的波長長短改變信號燈的顏色，青信號使用的是最短的波長。寬約1米，高約40厘米。第一次在這麽近的地方看，看上去的確是綠色（見下圖）。

信號燈顏色看着是綠色也是理所當然的。國際標準化團體的國際照明委員會（CIE）規定道路上的信號燈顏色為容易識別的紅、黃、綠三種顏色。日本以外的其他國家稱為「綠色信號」。所以肯定是綠色。在指引道路時跟外國遊客說「藍色信號」是行不通的。

由於跟從國際標準，日本的交通燈理論上同樣是紅黃綠三色。（日本通網授權使用）

那為什麽只有日本稱為「青」信號呢？

據東北大學電氣通信研究所的栗木一郎準教授稱，日本是1930年導入了信號機。據悉，當時各報社將綠色信號燈錯當成「青信號（藍色信號燈）」進行報道，之後這種說法就固定下來並流傳至今。1947年日本在法律上也將「綠色信號」改為「青信號」。

雖然這樣說好像指出了前輩的失誤不太好。但是，為什麽會犯那樣的錯誤呢？栗木準教授說道：「可能青信號的語感比較好。本來日本人就非常喜歡藍色，稱為青信號可能也是沒辦法。」據栗木準教授稱，古代日本的色彩概念只有紅、白、藍、黑四種。水果和動物等能吃的東西一般用「赤（紅色）」，作為背景的群山等一般用「青（藍色）」表現。

這麽說來，即使在現代，綠色物體有時也用藍色來表示，「新綠的青葉」和「青蘋果」可能是古代遺留下來的說法。據調查，日本信號燈的綠色使用的是世界上最接近藍色的綠色，與海外其他國家的綠色有微小的不同。

是藍還是綠？大家不妨自行判斷（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

那外國人面對日本獨特的信號燈叫法和顏色不混亂嗎？日本全國租車協會的甲田秀久專務理事說道，很多外國人反而對日本不同的道路標誌和交通規則感到困惑。

例如，在日本常見的倒三角形中的「停止」標誌，其他國家大部分是八角形，從2017年開始日本在三角形上同時標註了「STOP」。同樣是倒三角形的「徐行」也同時標註了「SLOW」。據說美國在道路匯合處的「讓路」標誌為倒三角形，因此也有防止混淆的目的。

此外，據甲田理事稱日本鐵道口前的暫停規則也是「日本獨有」。該協會2018年製作了面向外國人的手冊，並要求各會員公司向訪日遊客認真說明，不要讓遊客感到混亂。每天最多接待20組外國客人的豐田租車羽田機場店（東京大田區）的工作人員稱，向客人說明交通規則需要花費10分鐘左右。

日本部分交通標誌與其他國家略有不同。（budgetrentacar 官網）

另外，在靠右側行駛的美國，十字路口位置有紅燈時，可以右轉。在靠左側行駛的日本，沒有箭頭式信號燈的地方，如果紅燈直接左轉的話會釀成大事故。在海外部分國家，有的十字路口在左轉時，進入中央部分的專用區域後必須暫停。所以在外國開車時必須了解該國家的特別規則。

各國的「有趣標誌」

日本的道路標誌有「向導」、「警戒」、「限制」、「指示」、「輔助」共5種。此外，也有「注意動物」的標誌。而據美國大型Hertz租車公司日本法人廣脅敬先生稱，海外各國不僅僅有海龜和袋鼠這樣的動物道路標誌，還有聖誕老人的道路標誌。「如果看見這樣的標誌，會感到很有趣。去海外的時候，大家可以試著尋找這些獨特的道路標誌。」

世界各地的「小心動物」標誌（點圖放大瀏覽）↓↓↓