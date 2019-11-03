非法伐木者闖巴西亞馬遜雨林　槍殺原住民護林員

巴西北部原住民部落Guajajara的族長11月2日表示，族內有兩名保護亞馬遜雨林的戰士被非法伐木者伏擊，一人頭部中槍身亡，另一人所幸保住性命，能負傷逃走。

死者瓜雅雅拉（Paulo Paulino Guajajara）11月1日在馬拉尼昂州（Maranhao）的亞拉里博亞（Arariboia）雨林保育區打獵時遇襲，頭部中槍身亡。另一族人雖然受傷，但成功逃走。

瓜雅雅拉是名為Guardians of the Forest（暫譯：森林守護者）的組織成員，組織成立的目的是為對抗該區非法伐木歹徒。他已不是第一位死於他們手上的護林員。原住民維權組織國際生存組織（Survival International）指出，涉及護林員的暴利案件有增加的趨勢，已有至少3名護林員被殺，還有其親戚都難逃毒手。

瓜雅雅拉被殺，發生在巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）主張支持開發亞馬遜雨林的經濟潛能以重振巴西經濟之際。他被指默許大規模放火燒林的活動，清出農地作為耕種及畜牧等用途。巴西原住民組織Brazil's Indigenous People Articulation（APIB）亦批評博爾索納羅手上有原住民的鮮血。他被指解散環境保護及原住民的組織，導致土著須自行對抗入侵他們土地的非法伐木集團。

亞馬遜雨森大火本年夏天引起全球關注，至今有所緩和但仍未熄滅。（Getty Images）

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