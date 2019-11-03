韓國男童Face ID成功解鎖父親iPhone　手遊碌卡課金逾6萬

用面部解鎖手機雖然方便，但自蘋果推出Face ID後一直讓人質疑是否安全。韓國最近就有新聞引起熱議：一名小學生使用Face ID成功解鎖父親手機，在手遊刷卡購買大量虛寶，累積課金超過1000萬韓圜（約6.7萬港元）。

該父親拿着一分厚厚的手遊課金帳單，他兒子在不同遊戲多次課金，累積合共逾1000萬韓圜。（JTBC）

事發在10月，韓國一名男子在收到信用卡1000萬韓圜的帳單時大吃一驚。追查下發現原來是兒子偷偷地解鎖自己的iPhone X，在遊戲中刷卡購買大量虛寶。

令人不解的是，因手機上未有登記兒子的指紋或Face ID，為何他能夠解鎖父親的iPhone X？目前唯一結論是iPhone的Face ID系統誤認兒子的臉部和父親一樣，錯判是同一人所致。

目前該男子正向蘋果申請退款，但蘋果因電話非被盜用為由拒絕。事件公開後引起網民熱議，有意見認為那是蘋果的辨認系統不善所致，蘋果應該負責。

蘋果在iPhone X加入Face ID臉形辨識系統，剛推出時網上隨即流傳大量奇怪的解鎖方式，安全性令人質疑。（Getty Images）

蘋果在2017年曾發佈指引，要求年紀少於13歲的小孩應避免使用Face ID，以免被臉容相似的親屬錯誤解鎖。蘋果表示太年輕的使用者因外貌未完全發育定形，Face ID可能會辨認出錯，這多少意味蘋果的認證精準度有一定限制。有專家表示應同時設置密碼等使用雙重解鎖方法，避免意外解鎖發生。