日本白川鄉停車場建築物起火　合掌村今晚光雕投影活動取消

位於日本岐阜縣的白川鄉合掌村11月4日下午有建築物起火燃燒，疑是停車場電源設備故障所致。合掌村原訂今日晚上要舉行的光雕投影活動臨時取消。

▲圖為身在現場的人拍得建築物起火的情形▼

↓↓↓身在現場附近的網民拍得撲救火災的情形。

中央社報道，位於白川鄉與五箇山的合掌村是當地合掌造聚落的總稱，於1995年12月9日被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。「合掌造」是指日本一種特殊的民宅形式，特色是以茅草覆蓋的屋頂，呈人字型的屋頂如同雙手合十一般，於是就被稱為「合掌」。

日本JX通信社報道自4日下午2時43分（香港時間1時43分）左右開始，Twitter上有多人推文指岐阜縣大野郡白川村的荻町附近發生火災。有目擊者表示，看到火勢猛烈。另有網友說，有聽到爆炸聲響，周邊濃煙密佈，火勢猛烈。

有消息指出，發生火災的地方距離被列為重要文化財（重要古蹟）的「和田家住宅」等所在的合掌村約500多米，附近商店人員表示，火災起火地點距離觀光客用的停車場很近，疑似是車庫起火。

日本白川鄉：圖為2009年11月12日鏡頭下日本白川鄉五箇山的合掌造建築物。「合掌造」是指日本一種特殊的民宅形式，特色是以茅草覆蓋的屋頂，呈人字型的屋頂如同雙手合十一般，於是就被稱為「合掌」。（VCG）

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