日本藝術設計獎　「占卜礦泉水」和「解謎紙鶴」　輸畀一盒紙巾

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日本藝術設計獎Tokyo Midtown Award最終結果10月18日出爐，令不少網民為之震驚。今年脫穎而出拿走100萬日圓獎金的作品，居然是一款「普通到不能再普通」的紙巾盒！除了簡潔到變態的外觀，到底還有哪裏值100萬日圓？

在揭曉答案之前，先為不太了解的讀者科普一下。Tokyo Midtown Award以富有藝術氣息的東京中城（Tokyo Midtown）命名，它聚焦「日本的新價值・感性・才能」，致力發掘與支援設計師、藝術家，不斷推出有格調、有「腦洞」的設計作品，自2008年的第一屆開始便備受矚目。

今年，他們的主題是「THE NEXT STANDARD」（下一個標準），從你所處的「現在」，去展望不久後的「將來」。你能看到的「NEXT」是什麼？它們能在未來成為「理所當然」的行業設計「新標準」嗎？我們一起來看一看。

今年成為大獎的這款紙巾，一共有200張紙，卻由兩種不同材質的紙巾組成……

看看這款普通得過分的紙巾為何能勇奪大獎（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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占卜礦泉水、解謎紙鶴……看看其餘同樣極具創意的得獎設計（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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