印度德里推女性免費坐巴士新政　部署過萬名車上保安防性罪行

印度首都新德里在內的德里大都會「德里國家首都轄區」10月29日起推出女性免費搭巴士措施，所有年齡、背景的女性都適用。德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）稱，這是促進女性安全和就業的「歷史性一步」。

《印度快報》指出，女性免費搭巴士措施在10月29日至2020年3月31日實施，巴士售票員會對女性乘客發放面額10盧比的粉紅色票券，讓她們免費搭乘德里大都會共5500輛冷氣和無冷氣巴士，之後政府會給公車業者補助款。政府已為這項措施撥款14億盧比，印製1500萬張粉紅色票券。

粉紅色車票及新政推出後車廂內女性湧現的情景（點圖放大瀏覽）↓↓↓

曾有女大生巴士上遭輪姦

印度德里市區無冷氣巴士票價5至25盧比，冷氣巴士10至50盧比。

印度是女性勞動參與率最低的國家之一，但在這個全球人口第二多的國家，針對女性的暴力行為卻很普遍。自從2012年一名女大學生在德里巴士上遭輪姦和毆打且傷重不治後，民眾上街抗議政府和警方不作為，德里的女性安全也備受關注。

巴士上部署1.3萬名維安官

當局會在巴士上部署1.3萬名「維安官員」，在人口2000萬的德里大都會確保85萬名經常搭巴士的婦女安全。

24歲的桑妮雅拉素（Sonia Rathore）在德里市中心一家企業擔任助理，她表示這項措施使她每個月有望省下約2000盧比。拉素在巴士上告訴法新社：「這項措施對收入不超過1.5萬盧比的女性很有幫助。」

家庭主婦烏爾米拉戴維（Urmila Devi）說：「對我而言，因為我偶爾才搭乘巴士，所以我不會在巴士票上花很多錢。但對那些時常搭巴士上班的婦女而言，這將產生正面效應。」

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總共撥出29億盧比預算

凱傑里瓦爾早在6月宣布，準備讓女性免費搭乘巴士和地鐵。德里政府總共撥出29億盧比的預算，其中14億盧比用在免費搭巴士，15億盧比用在免費搭地鐵，不過免費搭地鐵的措施受到法院質疑，尚未實施。

印度執政人民黨指出，凱傑里瓦爾宣布這個消息，是因為他的支持率急速下降。印度總理莫迪（Narenda Modi ）稱，這是著眼於首都轄區2020年2月的議會選舉。

反擊對手批評 「他們也可實施」

《印度斯坦時報》報道，凱傑里瓦爾對這些批評則表示：「如果這真的是選舉花招，他們與其批評，不如跟進，在自己執政的馬哈拉什特拉邦、哈里亞納邦、加爾克漢德邦和果亞邦實施這個政策。」

德里國家首都轄區是印度第二大城，人口1675萬，其政治地位為直屬聯邦政府的直轄區，常簡稱為德里，其範圍包括首都新德里。

新政推出後 等候巴士的女性亦明顯增多（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】