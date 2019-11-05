日本廚神世上最快拿到米芝蓮3星　料理美如畫　竟是工程師出身

人們一聽到「米芝蓮星級大廚」，第一印象就是高級、極品。當然能夠得到米芝連評選的星級廚師，他們的實力自然了得，其中一星相對來說比較貼近我們的生活，它代表了廚師的水平，屬於同類別的廚師中的佼佼者；二星代表了廚師的技藝非常高超，千里迢迢跑去吃一趟也是很值得的；而三星對廚師們而言是一種至高榮譽，有多少大廚對其是心心念念。 然而你能香想像到一個料理人僅花了一年半就拿到了這個最高的星級？並且在這之前他還曾是一位從事理科類工作的工程師！

46歲的米田肇，第一次真正為人所知的是2009年被評為米芝蓮三星廚師的那一次亮相（點圖放大瀏覽）↓↓↓

時年37歲的他，僅創業一年零5個月的時間便拿下了米芝蓮三星，成為了世界上最短時間拿到三星的料理人。站在一眾獲獎者中間，米田年輕的面龐不禁吸引了大部份的眼球。

當時的他以一道「地球之輪」贏得了所有人的好評。這道菜以「自然」為主題，共用了100多種食材精心烹製，其獨特的外形以及美味的口感深入人心。「他用一顆理科的大腦精密地計算着每一道菜的製作，這就是他與其他人不一樣的地方，也使他形成了其獨有的風格。」人們如此評價道。

有如藝術品的「地球之輪」製作過程及成品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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其實成為一名廚師是米田從小的夢想，那他又為何會去做了工程師？這不得不從他的童年開始說起。

幼年的米田出生於大阪府枚方市，但是他從小說話嚴重結巴，甚至曾一度連自己的名字都說不出來，因此他的性格變得極其內向，也為此被同學們欺負過。

當時家後面的樹林和媽媽做的熱騰騰的飯，是他唯一的精神慰藉，每每受到委屈時，他都一邊哭着，眼淚鼻涕不停往下流，一邊捧著米飯不停地往嘴裡塞，心中默默想著：「應該會有好事發生的吧！」

一天年幼的米田在電視上看到了一檔料理節目，裡面的廚師穿着一身潔白的職業裝，兩手嫻熟地翻鍋撒料，這個畫面驚呆了小米田：「好帥……」從那之後長大後成為一名廚師便成了他的夢想。

小時候的米田肇及當時的作文（點圖放大瀏覽）↓↓↓

高中畢業後的米田想進學料理專門學校，但是這個想法卻遭到了父母的反對，無奈他只好去了近畿大學理工學部學習電子工學。畢業後又從事了一段相關的工作，但是這時的米田還有沒忘記自己夢想，25歲時他終於下定決心為自己活一次！

他辭去了電子科技公司的職位，入學了料理專門學校，彷彿為了追回前幾年丟失的時間，他在學習上投入了超出別人好幾倍的努力，他將上課所學整理成了厚厚的一本筆記。筆記上的內容清晰明瞭，宛如一本標準的教科書。

幾年後，米田以學校最優成績畢業，來到了一家大阪的法國料理店工作。但是現實卻並沒有那麼順利，剛入職的他發現自己跟不上周圍人的速度，把料理弄翻了，把碗摔碎了一類，總之不停地犯着錯誤。「當時我拼命地想要趕上其他人，但是好像除了給他們添麻煩以外其他一無是處。」

但他沒有放棄，他盡量縮減自己的睡眠時間，把時間都花在對料理的研究上，漸漸地他的努力有了一些成效，店裡也會把一些重要的工作交給他做了。但是總覺得自己還不夠優秀的米田，決定去法國進修，30歲他開始在法國的一家料理名店研習。

米田肇30歲開始在法國的一家料理名店研習。（《プロフェッショナル 仕事の流儀》節目截圖》）

35歲歸國後的他開起了自己的第一家店「HAJIME」，之後不到一年半他就成功拿下了「米芝蓮三星」。

他對食材的用量往往精確到0.1，每次肉厚度的調整以0.1為單位，用料的多少以0.1為單位增減，甚至連鹽和糖在食物上放置的位置也要經過精確計算！「因為想讓客人每一口吃下去都能感受到同樣的美味。」他的這一舉動被客人們笑稱為「重度強迫症」。

他還有一個原則，為每一位常客上的菜，每次都要不一樣，不論你來幾次，每次吃到的東西必定會讓你眼前一亮。「對於我來說，每次都能夠超越人們期待的就是『專業』，我會努力把每一次客人對我的期待都100％地反饋給他們。」

看到這樣越變越優秀的米田，總是能夠收穫滿滿的動力！

HAJIME其他料理同樣美如畫（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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