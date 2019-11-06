芬蘭海灘驚現「怪蛋」　近看才知是「冰球」　專家解釋形成原因

芬蘭海盧奧托島 （Hailuoto）海灘上出現大面積奇怪冰球，讓人遠看還以為是一大堆的蛋！

海盧奧托島位於瑞典和芬蘭中間的波的尼亞灣上。

根據芬蘭廣播公司（Yle），芬蘭氣象研究所冰專家瓦伊尼奧（Jouni Vainio）表示，即便冰球不常見，但這並非超自然現象。他說，只要空氣、水（接近結冰狀態）條件恰到好處，就可結成冰球。較淺的沙質海岸、適當的冰海水起伏，也能讓冰球形成。

芬蘭的海盧奧托島海邊出現一大片冰球。（Instagram@rismatti）

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不過，冰球的形成也仰賴其他要件，包括雪花、海灘上小石子、甚至是沙灘上的一個小漂浮物。接近結冰狀態的水會在該物體上結冰，當適當的風吹來，冰會隨着海水起伏愈積愈厚。

CNN報道，奧盧市居民特倫特潔弗（Tarja Terentjeff）表示，他開車並坐30分鐘的渡輪到海盧奧托島，只為了看一眼美景。他說，「這是令人嘖嘖稱奇的景象，我從來沒有看過，整個海灘都被冰球覆蓋」。

同樣住在奧盧的居民特洛（Sirpa Tero）表示，她在海邊看過冰球，不過，從來沒看過冰球覆蓋範圍這麼廣。

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