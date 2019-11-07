韓殯儀館「活人喪禮」課程　自己遺囑自己寫　再躺棺材反思人生

韓國首爾一間治癒機構自2012年開始，為超過25000人提供「活人葬禮」課程。參與者年齡分布很廣，從青少年到退休人士都有。他們穿著壽衣、躺進棺材、模擬死亡後思考人生，藉此改善日常生活品質。

這個畫面看來令人有點不安，其實這是孝元治癒中心提供的課程。圖為10月31日參加者在體驗躺入棺材。（Reuters）

路透社記者進行採訪的這一天，28歲大學生崔真奎（Choi Jin-kyu，音譯）正在自己的「遺照」前寫「遺囑」。決定畢業後創業的他表示，大家活在一個熱血又緊繃的社會，不把身旁的人當成同伴，而是需要打敗的競爭者，但躺進棺木可讓他好好重新思索，這一切的意義何在。

「我想讓人們知道，他們是重要的。」崔真奎邊擦眼淚邊說：「如果他們不在人世，會有人為他們感到傷心，喜悅就存在於當下。」

這場「活人葬禮」課程參與者還有12人來自安老機構，年紀在60歲以上。75歲的趙在喜（Cho Jae-hee，音譯）就表示，若想過好生活，為去世預作準備就有其必要。「這讓我們有機會去想想，最好的離世方法是什麼。」趙在喜說：「只要意識和經歷過死亡，就會用新的方式生活。」

孝元治癒中心（Hyowon Healing Centre）本業是殯葬禮儀服務，主管鄭永文（Jeong Yong-mun，音譯）曾見到人們在家族成員喪禮上和解，對他們等了那麼久感到傷心。他說，「活人葬禮」課程就是協助民眾感謝生命、尋求原諒及家族和解。

年輕體驗者也淚湧 點圖瀏覽「活人葬禮」過程↓↓↓

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「我們沒有永恆，這就是我覺得（模擬死亡）經驗很重要的原因。」鄭永文表示：「我們可以更快進行道歉與和解，讓我們接下來的人生更快樂。」

根據經濟合作發展組織的美好生活指數（OECD Better Life Index），韓國民眾的生活滿意度在40個國家排名第33。2016年的自殺率每十萬人中有20.2人，比全球平均的10.53人多出一倍。鄭永文就指出，有些參與者是打定主意輕生，特別參加「活人葬禮」實踐和體驗死亡，偶爾也能發現有些想尋短的人仍舉棋不定，讓他有機會打消他們的念頭。

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