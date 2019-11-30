日本廚師回顧新人歲月3個月學藝　掌廚僅11個月登米芝蓮推薦名單

在大家印象中應該鮮少能夠見到壽司店裏的料理桌前有女廚師操刀，「做壽司是男人的工作」這個觀念已經牢牢地刻在了大眾的腦海。

那麼究其原因，到底為何壽司職人中少有女性呢？據說是因為在這個壽司業界自古流傳下來的一個規定「女人禁止、這個神聖的料理場是專屬於男人的」。甚至還有網友分析女性做壽司的時候，長長的衣袖容易拖到菜面上。「女性廚師化妝的話會影響到料理的味道」、「老壽司店的店主曾說過，也不是不好，只是有些女性手上溫度很高的話不適合捏壽司」。

如此看來女性在普遍都是男性的壽司界，想要創出一番自己的天地在現階段還是一件十分有難度的事。然而如今卻有一名女性打破了這歷來的傳統，不僅成為了壽司老舖的店長兼主刀廚師，還僅用了一年不到的時間就讓店舖位列米蓮推薦餐廳名單。

今年38歲的豐島和惠，是位於大阪市福島區的老舖壽司店「千陽」的第三任店長……

客人也感驚訝 吃過卻讚不絕口 千陽的一眾實力派壽司女將（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

除了豐島她們作為女性壽司職人的身份令人驚奇以外，還有一件更不可思議的就是，豐島從壽司零基礎到獨立經營，僅僅學習了3個月！這對於「學燒飯三年，捏飯糰八年，修行需要一生」的壽司業界來說是難以想像的。

而位於大阪市的「飲食人大學」則提供了這樣的短期教學，這裡只教「江戶前壽司」的做法，在3個月的集中訓練後，這些料理人基本都能入門，而剩下的則靠他們自己修行。

不靠天才 豐島極速滿師全靠無比努力（點圖繼續閱讀）↓↓↓

而支撐著豐島如此努力，決心打破傳統的原因便是她從小的那股不服輸的勁頭……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

「為什麼女人不能成為壽司職人，我偏要做一個給你們看看！」抱着如此想法的她，就這樣進入了速成的料理人學校。

畢業後她開始在「千陽」實習，很快便以自己的努力晉升為了店長。接手店鋪僅11個月「千陽」便因其美味又實惠的特點，登上了米芝蓮的推薦名單，店裡的位置更是變得「一座難求」（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】