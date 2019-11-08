新西蘭年輕議員國會被打斷發言　一句「堅離地」霸氣回應

新西蘭一名年輕女議員11月4日在國會發言，談及氣候變化問題時，遭較為年長的議員打斷說話，於是她以一句「堅離地」回應，結果成為話題人物。

當地政府計劃推行「零碳」法案（Zero Carbon bill），目標在2050年前實現零碳排放。現年25歲、綠黨議員斯沃布里克（Chlöe Swarbrick）在議事廳內表示「議長先生，有幾多全球領袖在數十年前已經看到和知道將來的事，但卻為了政治權宜避而不談（氣候問題）」，並指自己和之後的世代都沒有那份奢侈。

斯沃布里克接著說「到了2050年，自己就是56歲，但目前這個國會內的平均年齡是49歲」，但她在這個時候卻被一名年紀較大的議員打斷說話，消息指該名議員是在野黨的氣候變化問題發言人米勒（Todd Muller）。

面對這個情況，斯沃布里克說了一句「OK boomer」，該法案最終在跨黨派議員支持下獲通過。

「OK boomer」是網上流行用語，其中boomer是指在二戰後1946至64年「嬰兒潮世代」出生的人，但在年輕文化帶有貶義成份，通常是形容上一代人與時代脫節，不明白年輕人的憂慮。如果以廣東話表達，較貼切的說法是「堅離地」。

斯沃布里克「堅離地」片段在網上各社交平台流傳，不少千禧及Z世代紛紛留言讚好，而事件主角之一的米勒則在Twitter留言，指斯沃布里克在2050年時仍否繼續是千禧世代爭取變革。不過斯沃布里克於Facebook語帶諷刺地說「今日我學會了如何簡潔地回應」。