「後MeToo時代」職場文化拘謹　麥當勞不惜壯士斷臂？

國際連鎖快餐店麥當勞的英籍行政總裁伊斯特布魯克（Steve Easterbrook），因違反公司政策，與一名下屬發生感情關係而被解僱。伊斯特布魯克將獲得高達67.5萬美元（約529萬港元）的6個月遣散費。 外界普遍認為，麥當勞解僱伊斯特布魯克，化解了一場公關危機。但也有人認為，伊斯特布魯克只是犯下只會在「後MeToo時代」才會犯下的錯。

麥當勞解釋，伊斯特布魯克的行為，違反了公司內部的非聯誼政策（non-fraternization policy）。麥當勞的聲明指，伊斯特布魯克與一名下屬「發展雙方同意的親密關係，暴露了自己差勁的判斷力。」(demonstrated poor judgment involving a recent consensual relationship with an employee)

麥當勞總裁伊斯特布魯克因與下屬談戀愛，而失掉年薪過千萬的工作。（路透社）

金牌CEO 業績亮麗

非聯誼政策在不少企業裏，都是明文規定的員工守則，不是新鮮事物。不過，這項規範會否嚴格執行，則關乎公司文化。去年6月，半導體公司英特爾前執行長札尼奇（Brian Krzanich）因為與一名下屬員工傳出私情，而宣布請辭。官方聲明提到科再奇與下屬的關係，違反了Intel內部的非聯誼政策。

這次麥當勞也是以相似的理由，解僱伊斯特布魯克。伊斯特布魯克發給員工的內部電郵提到，基於捍衛公司的價值觀，自己需要為事情負責。

之所以說麥當勞今次是「壯士斷臂」，因為伊斯特布魯克可以說是麥當勞「最成功的行政總裁」。他帶領麥當勞成功實現智能化轉型、改革餐單、開拓外送市場等，自他在2015年上任以來，麥當勞的股價幾乎翻了一倍。即便如此，已離婚的總裁伊斯特布魯克因為與下屬發生感情關係，卻馬上遭到麥當勞董事局解僱。雖然外界普遍認為麥當勞做法英明，但嚴厲程度也是始料不及。

伊斯特布魯克帶領麥當勞改革，成績彪炳。（Getty Images）

歐美媒體：麥當勞展示「完美公關」

觀乎歐美主流媒體對麥當勞在事件尚未發酵之際，馬上解僱伊斯特布魯克的快速應對措施，普遍給予一致肯定，並形容麥當勞完美示範了企業的公關技巧。

《彭博社》指出麥當勞董事局的決定，展現出對類似違反守則的行為，無論職級如何都是「零容忍」，為公司樹立起重視問責性和公平性的健康企業文化。

《華盛頓郵報》認為，麥當勞的做法表示，行政總裁違反了白紙黑字的道德規定，立刻主動解僱，是唯一能做的公關做法。

麥當勞解僱伊斯特布魯克，雖然拖累股價出現陣痛，但卻完成了一項不留後遺的公關任務。（美聯社）

《時代》雜誌分析，麥當勞本身處於員工在職場遭性騷擾的醜聞漩渦之中，在此風眼上，這次董事局決定解僱伊斯特布魯克，背後的主要考慮，便是避免伊斯特布魯克事件持續發酵，令公司繼續深陷漩渦。

麥當勞某些分店的基層員工早前發起訴訟，指控店舖內出現直級上屬對下屬性騷擾的個案。5月份，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）公布，有25個來自麥當勞美國旗下分店的職員，向美國公平就業機會委員會落案申訴店內的性騷擾行為，麥當勞被指責沒正面應對職場性騷擾問題。

麥當勞基層員工投訴遭性騷擾，發起訴訟。（Getty Images）

麥當勞以伊斯特布魯克犯下上司不能與下屬交往的員工守則而提出解僱。但有些評論，則觸及公司守則規管員工的權力討論：公司的權力應否伸展至規限員工之間的私人感情?

不准上司下屬戀愛 比英國職場更嚴厲

《每日郵報》記者Ruth Sunderland認為，伊斯特布魯克是美國職場文化的犧牲品。在現在「#MeToo」風行的大環境下，美國社會基本上對任何僭越行為都是零容忍，連行政總裁與同事產生關係都可以遭到解僱──即使雙方都是單身和兩情相悅。他們的理由便是：因為行政總裁與下屬之間先天的權力不平衡，所以會有潛在的剝削和權力濫用。

Ruth Sunderland指出，美國人對於上司與僱員產生情感關係的批判，比起在英國更加拘謹，更遑論法國和意大利。她認為，在英國，上司與秘書談戀愛的例子多不勝數，卻鮮見受到外界質疑指責。

上司不能跟下屬談戀愛的拘謹文化，是否過度干擾員工自由?（Getty Images）

《衛報》記者Jessa Crispin撰文提出疑問：在「#MeToo」風潮底下，外界經常以「權力」的語言去討論公司裡的情感關係。「（情感關係之中）參與者之間的權力不對稱，往往會被認為是不好的事。」

「若然為了杜絕職場性騷擾，而訂立嚴格規條限制上司和下屬間發生情感關係，公司倒不如認真去處理每一件員工申訴的真實個案。」

無論後繼討論如何，麥當勞這次做法，客觀而言的確能讓麥當勞免於責難的公關危機。但這次個案，日後又應否成為其他企業遇上類似情況的參考教材?