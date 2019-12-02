日本便利店為何停售「關東煮」　店長自白：工序煩過「湊細路」

大家對於日本冬日的印象是什麼？要食堂君說：大概就是縮在厚厚的大衣裡走進便利店，出來時雙手捧一杯關東煮，喝一口湯再深深嘆一口氣，讓寒意隨着呼出的水汽氤氳飄散。有關東煮的陪伴再寒冷的冬天也讓人感覺暖，但「食堂君」竟然聽說日本的便利店即將失去關東煮了？

事情的發展是這樣的。Ann news報道日本全家便利店將於明年1月撤除店煮關東煮，改為袋裝微波關東煮。日本7-11某些分店也發表了客戶聲明：感謝您平日的照顧，因銷售浪費關東煮令人痛心，本店本年度開始停止關東煮的銷售。

什麼？關東煮竟然還會有賣不掉浪費的道理？在食堂君的印象裏，一到冬天便利店的關東煮都是供不應求的呀！既然賣不完，那少放一點食材不就好了？可是在日本便利店不把關東煮的盒子放滿，品相不好就容易賣不出去。可把盒子放滿了又容易賣不完，賣不完損失都算店長的，店長真是左右為難啊！

關東煮一直是日本便利店理所當然的存在。（IG@maki_okisu）

除了浪費之外，日本的店煮關東煮所需的人力成本太大。關東煮裡的食材種類繁多蘿蔔、福袋、北極翅……每一樣的烹飪時間不同。例如雞蛋最多能煮16個小時、竹輪最多能煮9個小時。一大盒關東煮裏面有的6小時換一次、有的9小時換一次、有的16小時換一次……

光是看着就感覺頭痛！不僅要不定時的翻動、澆汁，甚至連打包的程序都十分麻煩要先和客人確認，把食材一樣一樣報給客人聽，蓋上蓋子後還要貼上兩邊的貼紙防止倒出來。

怪不得說「每天看管這些關東煮就跟照顧小孩一樣麻煩」，店員只有一兩個，每天又不是只看管關東煮，還有長長的排隊隊伍等著付賬呢！哪能顧得上那麼多！

很多日本便利店都有賣關東煮 但處理工序卻出乎意料的繁複（點圖放大瀏覽）↓↓↓

改為袋裝微波的關東煮之後或許對便利店來說是方便了，但是失去了靈魂！買了袋裝關東煮，店員會幫你把關東煮倒進塑料碗裡然後用微波爐加熱。微波爐出來的速食關東煮口感怎麼可能比得上煮得熱氣騰騰的關東煮？一袋有8個口味蘿蔔、雞蛋、甜不辣、竹輪海帶、魔芋、油豆腐、魔芋絲，售價倒是比店煮的便宜了。

但對食堂君來說最大的問題是，再也不能挑自己喜歡的食材了！也不能決定數量。對於偏食的同學來說不就注定要浪費幾樣不喜歡吃的食材了嘛？

縱使對袋裝關東煮有再多不滿，但這也是便利店店長被逼無奈下的選擇。日本三大便利店將逐漸失去店煮關東煮已經成為定局。寒冷的冬夜，便利店裡一杯熱騰騰的關東煮總能瞬間給人溫暖，不知道以後隔着冰冷的塑膠袋還能給人帶來溫暖的感覺嘛？

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