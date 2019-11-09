【柏林圍牆倒下30周年】西柏林、東柏林　一座城兩個步伐

世界上不少國家的東西、南北地區，都有着發展的經濟差異，卻沒有一座城，在歷史上因一道圍牆的隔閡，造成經濟、身分、意識形態上這樣明確的差別。 這座城市叫柏林。

曾經在歷史上分成東西的柏林，就如東西德的縮影。圍牆聳立在城市中央足足28個年頭，牆的東邊是社會主義，牆的西邊是資本主義，走在不同的發展軌跡之上。東柏林的人為着自由冒死逃至西柏林，躲在貨車，游水橫越施普雷河，或是繞道他國進入西德。

東面畫廊是完整地保留下來的柏林圍牆。

圍牆倒下，整個德國都歡天喜地慶祝了。三十年後，主要只剩東邊畫廊（East Side Gallery）那節圍牆遺跡，其他的圍牆部分，就在紀念品商店裏——塗上斑斕油漆、大大小小的石屎碎片，供遊客買來留念；還有極富懷舊及共產色彩的「東德設計」紀念品，歷史痕跡今天都成了柏林的賣點。

今日的柏林是一座四通八達、暢通無阻的城市，我們眼前的有柏林人、德國人、猶太人，來自世界各地、膚色不同的人。仔細察看，東柏林和西柏林還是所有差別，東柏林保留更多戰前的市貌、街景，建築仍可察見戰時痕跡，也可見*德意志民主共和國（DDR），即東德所蓋的斯太林式建築。正如位於東德的「明日之城」Hansaviertel以及中心地區的Café Moskau，屋頂標誌性的衛星就是由蘇聯送贈，像徵兩地友誼。

位於東柏林的Café Moskau，屋頂標誌性的衛星就是由蘇聯送贈。（網上圖片）

注：德意志民主共和國於1949年10月於德國蘇佔區成立，定都東柏林，奉行社會主義及計經濟，成立初期有大量人口逃往西德。東德為政府為了阻止人口外逃，於1961年在西柏林邊境前條築了「反法西斯」圍牆。多年來，239名試圖越境的東德人被射殺，亦有5043人成功逃至西柏林。1989年11月9日圍牆倒下，翌年正式統一。

「柏林變得更熱鬧、更繽紛，卻危險了，也嘈吵了。」畢生居住於柏林Prenzlauer Berg（前東柏林）的一名60歲婦人說。她經營的咖啡店旁邊的廣場，以往是東德政府設計的兒童遊樂場，這裏遊客多了，她笑言，現在每日都要講英文。

柏林市裏的荒廢車站及建築物，都成了塗鴉者藝術家的畫布。（Getty Images）

為蘇聯式建築抹上色彩

她又說，同屬東柏林的社區Mitte在十年前還是非常殘舊，但現在卻成了柏林最令人夢寐以求、最昂貴的地段之一。東柏林那些灰色為主、四四方方的蘇聯式建築，都被人以七彩的塗鴉、壁畫，或者裝置藝術重新裝飾了，本來最醜陋的一块，卻成了城市最有趣別緻的畫面。只是外來人多了，柏林的房價也水漲船高，有東柏林人因而要大屋搬細屋，也不禁嫌現在「所有東西都有點太有秩序，所有東西都有點太貴。」

柏林圍牆倒下30周年，市中心都有光影活動展示歷史畫面。(Getty Images)

一個地方，逾40年間經歷了兩種政治體制，社會主義一方倒台後。這個統一的理想畫面，一路走來也不容易。也許大家都忽略了，當年柏林圍牆倒下，全國欣喜若狂過後，東德人的日常生活及生涯規劃都破碎了，原有的人生及職業規劃，一下子都打亂了，加上東德企業發展水平難與西德競爭，大量倒閉也引致很多東德勞工失業。

今時今日，如果東部一些煤礦倒閉了，社會有計劃去支持這些失業人士。然而這不是1989,90年時的情況。西面的人，很難感受到東德人失業的苦況。 康斯坦茨大學教授Christiane Bertram說。

東面畫廊位處的東柏林地區，近年陸陸續續建新房子。(Getty Images)

Christiane Bertram展開了一個名為「Generation 1975」的訪談計劃，跟圍牆倒下當年只有14歲的東、西德人傾談，了解他們的分別。以包圍着柏林的東德布蘭登堡州（Bradenburg）為例，在這裏成長的一半人「相信並曾生活於社會主義之中」。

對東德的印象差別

在這次調查中，跟Bertram年紀相若的東德人，都形容在東德成長的童年感愉快，因感覺受到保障，而些享受社會氣氛，「為什麼東德孩子會覺得快樂？因為他們對社區有歸屬感。」。Bertram訪問的另一位生於1975年的西德人，說自己青少年時期曾到東德旅遊，寄回家裏的名信片刻意挑選黑白照，展示「很殘破的一面」。這說明了東、西德人對於東德社會狀況的體會存在落差。

事實上，雖然在兩德分裂的時期，東德的經濟發展不及西德，很多商品短缺，包括肉類、水果、咖啡等。但在政府補貼之下，吃得飽、着得暖、有開工，絕對不是問題。麵包非常便宜，教育與醫療都是免費，鐵路等交通工具雖然陳舊，車費卻十分便宜。工廠都是公開招聘，充分就業，東德勞工也普遍享有每年外出度假的福利，度假地可以到波羅的海的沿岸地區，或是其他社會主義國家，河邊的天體營假日也非常流行。到上世紀七、八十年代時，東德家庭的家具和電器都相當完善，不少人擁有東德製私家車、相機。

就以柏林為例，眼見租金、房價日漸高昂的東柏林人，也許都會覺得年輕時的東德生活水平，其實也不過不失。

1953年，一輛蘇聯坦克在東柏林市面巡邏。（Getty Images）

在東西德發展依然不均的今天，德國社會有一種Ostalgie（Ost-東，Nostalgie -懷緬）風氣。不少人看昔日的東德會多了一層「粉紅色」，對當時某些社會層面感到嚮往，其一是既穩定又緊密的社區鄰里關係。作為蘇聯衛星國的東德，人民都受安全部門「史塔西」（Stasi）嚴密監控，包括截查及下令射殺試圖越逃跑的人，由1949到1985年被關押的政治犯人多達25萬人，令東德人又畏又懼。

說到底，經歷過東德時期生活的東德人，還是覺得當日柏林圍牆倒下，DDR對人身自由的限制結束，對個人而言是一種祝福。不少東柏林人都喜見城市變得多元、開放、充滿生氣，更重要的是今天有了出國的自由。一名圍牆倒下那年21歲的東德人笑着說：「我經常四出遊歷呢。」