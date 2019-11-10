法女居加拿大8年　申請移民被拒　原因竟是「法文欠佳」？

加拿大魁北克省兩度駁回一名法國女子的永久居留權申請，理由是她的法語不夠好。申請人Emilie Dubois為一名平面設計師，在魁北克市唸書和生活共八年時間。她向加拿大電台表示：「我從加拿大一所法語大學取得文憑，我也是法國公民，我用法語完成所有學業」。

魁北克省政府拒絕Emilie Dubois的申請，原因和她的細胞及分子生物學博士論文有關。她的論文共有五個章節，其中一章以英文撰寫，其餘用法文撰寫。魁北克省移民部在寫給Emilie Dubois的一封信中說，她未能證明自己會說法語，因為論文部分是用英文寫的。信中說道：「你沒有完全以法文完成在魁北克的學習計畫，包括論文。」對此，Emilie Dubois感到相當傻眼，她說，「這如同一場雪崩砸在我頭上，我卻不知道原因是什麼」。

31歲的Emilie Dubois不死心，參加法語檢定考試，將通過檢定的資料交給魁北克政府，但永久居留申請案還是被打回票。魁北克是加拿大唯一以法語為主的省份。Emilie Dubois稱，她自2012年就住在魁北克省，「我的生活就在這裏。你不能告訴我，我無法證明我會說法語」。

她畢業後開了一家平面設計公司，現有工作簽證還有2年效期。

據報道，魁北克省移民部長知道此事後，也覺得沒道理，已要求承辦單位重新審查。

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