日女產後變肥媽被嘲笑　發奮瘦身70天驚變美少女　網民狂問瘦身法

孕婦懷孕時為了給胎兒充足的養分，都會充分攝取各種不同的營養，身材也有可能會隨着體內胎兒的重量增加而明顯有福態，因此多數女性在產後都希望能找回從前那纖細苗條的自己。日前就有一名日本媽媽產後順利瘦身成功，看上去根本不像一個孩子的媽，而是甜美的櫻花妹，這讓眾多網友好奇「到底怎麼瘦的？像是變了個人」。

這名日本媽媽puronmy先前在自己的推特（twitter）上PO文，並附上自己在產後5天和70天後所拍攝的對比照，還提到，剛生完寶寶時自己看起來太胖了，就連原PO的媽媽都笑她，甚至還對原PO說她跟之前比起來是完全不同人。由於自己已不想再被旁人嘲笑「看起來很腫」，她就開始下定決心產後瘦身。

看看puronmy產前產後相差有幾多（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

照片中可以很明顯地看出，產後5天的原PO身穿寬鬆的黃色洋裝，不管是臉、手臂還是肚子都略顯福態，看起來肉肉的，肚子也還沒完全瘦下去，整個人還是看起來有些豐腴。不過產後40天後，她就開始四處走動，並積極育兒跟做簡單的家務，也因為母乳量少的關係，讓她開始大量吃蔬菜、菇類和魚類，飲食相當均衡，並且充足的睡眠，這讓她在70天後成功瘦身，將BMI從原本的28降到20。

瘦身過後的她，不僅手臂變細肚子整個消失，甚至就連眼睛都有被放大的感覺，跟產後5天的模樣，完全判若兩人，除了整個人的身形看起來縮小一圈，更重要的是變得更有自信與魅力。

原PO超成功的瘦身結果一PO出來，馬上就吸引9萬多人按讚和1萬多人分享，網友們也紛紛留言「這到底怎麼瘦的，可以告訴我秘訣嗎」、「喜歡你剛生不久的微笑」、「其實胖的樣子也很美，都是為了保護孩子成長啊」。

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