香港、黎巴嫩、伊拉克、智利、西班牙加泰羅尼亞地區、玻利維亞等地先後爆發民眾示威。 恰好，近期大熱的電影《JOKER小丑》（Joker）中的主角成為街頭憤怒民眾的模仿對象。示威者戴上小丑面具、塗上小丑妝容，有些在街角噴上小丑塗鴉…… 繼Ｖ煞之後，全球各地反政府示威者似乎有了新一代的流行文化抗爭標誌。

上篇：小丑在香港、智利和黎巴嫩等地「遍地開花」

上世紀六十至七十年代，全球各地掀起反戰浪潮，高呼和平、人民充權，約翰連儂的《Imagine》、《Power to the People》唱到街知巷聞，他的抗爭歌曲成為各國人民的共同「精神食糧」。 2011年秋季，美國爆發「佔領華爾街」運動（Occupy Wall Street），電影《V煞》（V for Vendetta）的白臉、大鬍子面具成為了抗爭標誌，蔓延全球。在今年10月的抗爭浪潮中，「小丑」也發揮着同樣的聯合效應。

John Lennon和小野洋子手持「WAR IS OVER」海報的經典照片。（網上圖片）

哈雷—維滕貝格大學研究員Andreas Beer早前曾撰寫有關示威者在抗爭中使用面具的研究文章，他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時認為，小丑這個形象，正好透過流行文化連結起各地抗爭者。「香港、黎巴嫩、智利當地爆發示威，這些都是很本土的問題。」

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「但如何將你的不滿，連結起全球各地的潛在民眾，由肯尼亞、柬埔寨到智利？你需要的就是一件屬於當今流行文化的東西。」Beer說，小丑正是這件東西。

不過，在示威浪潮中，亦不能忽視這個流行文化符號的潛在威脅。

玻利維亞示威，有示威者扮作小丑，抗議總統莫拉萊斯（Evo Morales）。（Reuters）

染血的真實一頁 戲院槍擊案添陰霾

《JOKER小丑》中小丑殺人的不法行徑，本應受到社會譴責及法律制裁，卻意外地激發了城內民眾的仇富情緒，示威者從而走上街頭大肆破壞，放火搶掠。這種極端化的示威行徑，在現實之中也有出現，難以排除部份有着類似怨憤的人，欲模仿電影角色的行為。

除了電影本身的內容含意，2012年7月美國科羅拉多州的戲院槍擊案，也為小丑一角添上血腥一頁。該案犯人James Holmes闖入正在放映《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）的影院投擲催淚彈及開槍，導致12死70傷，是美國歷來傷亡最嚴重的槍擊案之一。

小丑一角源於DC的蝙蝠俠漫畫，在該集電影並無登場，但案發時Holmes染了一頭紅髮，當時一度有大批傳媒報道他自稱是「小丑」，惟最後證實只屬謠言。在媒體渲染之下，Holmes的小丑形象深入民心，甚至被其他囚犯以「小丑」稱呼，他在獄中對精神科醫生說：「他們把我變成超級反派。至少我會因此被記住了。」這也反映了文化符號在廣泛渲染之下的威力，大眾印象裏都是Holmes在模仿「小丑」大開殺戒。

香港版的街頭小丑，背後卻有着不一樣的意義。（Getty Images）

基於七年前的悲劇，《JOKER小丑》也添加了一份沉重感，今年於全球放映前曾令人憂慮，擔心出現模仿效應，或在社會激發暴力問題。電影在美國上映時，各大城市的警方加強保安戒備，兩大院線AMC及Landmark禁止入場觀眾戴面具或穿着相關裝束，當年槍擊案事發戲院亦不作放映。

小丑這個角色，對於美國人來說，也許是一場惡夢。（網上圖片）

由於《JOKER小丑》電影並沒表達明確的政治理念或訴求，也使小丑這個符號更加「液態」，像一塊白布，讓示威者投射不同的理念，更大程度包含一種幽默，以諷刺方式衝擊政權的合法性；近日大量出現於香港示威的V煞面具亦同理，雖然V煞代表着「佔領華爾街」，過去十年卻在全球極多的抗爭場口出現，抗爭訴求也不盡相同。英國羅浮堡大學國際政治學者Aidan McGarry形容，「文化產物及標誌給予大家是『一分子』的感覺，也展示了團結。」

然而，香港近期示威有趨於激進的情況，有人擔心將電影中的情節與香港比較，會令示威行動的暴力和血腥進一步升級。事實上，「小丑」所承載的含意非輕，附帶的暴力意味也不能掉以輕心。

上文節錄自第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《從智利、黎巴嫩到香港 佔領街頭的「小丑們」》，因應網頁呈現作出編訂。

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