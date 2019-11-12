日本客預訂後No Show被捕　訂枱預約逾萬元食物後失蹤

預約後消失不見，既是不道德，也會造成對方損失。日本一名男子，就因在餐館訂座後「No Show」失蹤，而且情節嚴重，而遭警方拘捕。

事發在6月26日，59歲的小林恒夫被指使用假名「鈴木」致電東京都千代田區內一間居酒屋，聲稱打算在28日晚來店消費。

小林一共預訂了17人，每人1萬日圓合共17萬（約1.2萬港元）的食物分量，但最終卻失蹤無出現。警察在11月11日以妨礙他人業務等罪名將其逮捕，小林供稱自己只是打電話到餐廳詢問，沒有訂位。

2017年有香港旅客預訂山莊旅館，因天氣關係無法前往而又無取消預約，令旅館一度以為兩人在山中遇難報警求助。（Record China）

每年損失高達2000億日圓

日本隨着旅客增加，客人訂座後沒有出現，又不事先告知店家取消的情況愈來愈普遍，尤其香港旅客就曾被點名批評經常「No Show」。

日本政府經濟產業省一份報告估計，餐飲業每年因類似情況造成的損失高達2000億日圓（約140億港元），但很少人因此被捕。

涉事居酒屋同一集團的其他幾間居酒屋，同日亦收到一名自稱「鈴木」的人，預定8至20人的團體訂位，結果客人同樣失蹤。警方正調查是否同是小林恒夫所為。