意大利威尼斯進入緊急狀態　潮漲水位1966年來最高　多處淹水

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受到威尼斯潟湖大潮影響，意大利威尼斯多處淹水。威尼斯潮汐預測中心12日表示，水位可能超過190厘米。

當地時間2019年11月12日，意大利威尼斯季節性的高水位期間，威尼斯潟湖漲潮水位已達187厘米。（視覺中國）

潮汐預測中心在當地時間晚上10時50分表示，威尼斯潟湖漲潮水位已達187厘米。漲潮導致咖啡店、商店淹水，威尼斯街道警報器也發出警告，提醒民眾水位高漲。

威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）將發布緊急狀態，並警告民眾，潮水可能帶來嚴重損害。他說：「我們現正面臨超越預期的漲潮，威尼斯市已動員各單位緊急處理。」

威尼斯有街道被淹沒，市民出行困難（視覺中國）

聖馬可廣場淹水超過100厘米，鄰近知名景點聖馬爾谷聖殿宗主教座堂也發生1200年來第六次淹水，其中四次淹水是近20年發生，最近的一次是2018年10月，目前教堂內部沒有受損。

知名景點威尼斯總督宮12日推文，即便潮水上漲，依然照常營業，建議民眾使用架升的步道走到入口，許多旅館也提供民眾及膝雨靴。

威尼斯1966年11月間漲潮高達193厘米，引起多處淹水。儘管近年來淹水程度不及1966年，許多大樓、房子的地基已遭鹽水侵蝕。

威尼斯多處被水淹沒，潮漲水位自1966年以來最高（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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