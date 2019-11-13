身高1.66米德日混血美女與百力滋合照網上瘋傳　竟然只得13歲

以「13歲的奇蹟」在網絡上造成轟動的少女櫻綺爾詩（Sakura Kirsch），在本月11日「Pocky & Pretz日」，於Instagram上傳了和零食Pocky的合照，並寫道：「今天是11月11日，是Pocky & Pretz日喔！」可愛的模樣令網友們紛紛驚呼：「這可以直接做成廣告了！」

櫻綺爾詩在11月11日貼出與Pocky的合照造成熱話（點圖放大瀏覽）↓↓↓

根據《DwangoJP》報道，櫻綺爾詩是目前住在瑞士的德日混血兒，今年13歲。今年七月在「TGC teen 2019 Summer」中脫穎而出，以身高166厘米和纖細修長的身材而獲得「13歲的奇蹟」之稱。

櫻綺爾詩和Pocky及愛犬合照並寫道「其實瑞士也是有Pocky的！只是改成Mikado的名稱上市，也很受歡迎喔^^」，不過因為瑞士的Mikado沒有像日本的Pocky這麼多的種類，她認為還是日本比較好。

此外，對於往後將進行的藝能活動，櫻綺爾詩也公開發表了將會以AMG旗下藝人的身份出道的消息。該經紀公司也是紗榮子、西川瑞希和Niki等、許多第一線活躍的模特兒們所屬的經濟公司。

竟然只得13歲？點圖瀏覽更多櫻綺爾詩的照片↓↓↓

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