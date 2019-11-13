【新聞背後】智利示威未見平息　群眾嫌政府「小修小補」不收貨

智利示威仍未止息，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）在11月10日表示將準備修憲草案，惟民眾仍不「收貨」，希望政府正面回應改革、修改憲法及警暴的問題。全國各地在11月11日再爆發示威，部分城市交通運輸陷入癱瘓，貨幣匯率更貶至歷史低點。但分析相信，當地示威仍會持續一段時間。

智利民眾有何不滿？

示威者要求改革社經模式，同時不滿退休系統。另一項訴求為取代現有憲法。示威者指，憲法將經濟幾乎所有方面的私人控制設為優先考慮，是國家問題的根源。

面對全國大型示威，皮涅拉曾在10月23日承認錯失，公布一系列社會措施，又在26日宣布改組政府內閣，並撤銷宵禁令。不過民憤未有因此平息，智利內政部長布盧梅爾（Gonzalo Blumel）11月10日宣布，計劃修改軍事獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）時期的憲法，被視為總統皮涅拉（Sebastian Pinera）的一大讓步。

智利總統皮涅拉回應示威者訴求，同意修改憲法。（美聯社）

總統提出三項「國家協議」

皮涅拉呼籲國民簽署三項「國家協議」，以恢復安全、促進更平等社會及製定新憲法。不過反對派質疑程序有缺憾，當地工人及工會仍感不滿，宣布全國罷工，要求當局改善養老、醫療及教育福利。

與此同時，不少人指控警方濫用暴力，智利大學校長維瓦爾第（Ennio Vivaldi）指出，警員在11日晚的示威中槍殺一名和平抗議的戲劇學生，揚言校方會提出法律訴訟。

示威者形容，他們對許多事件感到不滿，總統提出的每個措施，都不足以平息大家怒氣，皮涅拉的改組內閣及修憲亦未有達到目的。他們要求總統真正聆聽人民心聲。

智利示威持續，警民衝突繼續上演。（路透社）

貨幣匯率貶至歷史低點

財政部長布里奧內斯（Ignacio Briones）11月12日警告，動盪會讓國家經濟帶來嚴重後果，披索匯率貶至歷史低點。他呼籲人民幫助將國回復正常狀態，並重返工作崗位。

分析認為，政府與民眾的對立無法解決，相信示威仍會持續一段時間，局勢未見曙光。