美毛孩臉上多了一條尾巴遭棄養　似足「獨角獸」無辜萌照一夜爆紅

美國密蘇里州（Missouri）有一隻小狗因為臉上多了一條尾巴，看起來宛如獨角獸而爆紅。

這隻10周大、名為納沃（Narwhal，意為獨角鯨）的小狗被丟棄在密蘇里州郊區，Mac's Mission動物救援中心收容牠之後，把納沃的照片貼在網路上，照片在短短一天內就獲得上萬個讚，讓納沃以及該中心一夕之間爆紅。

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Mac's Mission表示，納沃的尾巴根部沒有與其他東西連接，沒有被移除的必要。經營該中心的史黛芬（Rochelle Steffen）表示，納沃沒有因為這條尾巴感到疼動，而且可以一玩就玩好幾個小時。

X光片顯示，納沃長在臉上的尾巴大約是牠正常尾巴的三分之一，這條尾巴沒有特殊作用，只是讓納沃看起來更酷而已。

X光片顯示，納沃長在臉上的尾巴大約是牠正常尾巴的三分之一，這條尾巴沒有特殊作用，只是讓納沃看起來更酷而已。（Facebook@macthepitbull）

中心希望等納沃長大一點，觀察確認臉上尾巴沒有對納沃造成困擾，才開放認養。

納沃是密蘇里郊區數百隻被丟棄的其中一隻狗。Mac's Mission收留有特殊需求的動物，包括畸形、創傷等可能會讓牠們被撲殺的重大病症。史黛芬說，必須給這些動物一個機會。

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