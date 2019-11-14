麵包自動販賣機殺入法國鄉村　多地全無傳統麵包店　神聖地位不再

法國鄉村地區傳統麵包店正以驚人速度消失，而大城市麵包店則快速增加。由於人們飲食和消費習慣改變，及愈來愈少人願意當麵包師傅，鄉村的麵包店一間間關閉，取而代之的是麵包自動販賣機和連鎖店。

在法國，鄉村麵包店不僅是居民購買麵包的地方，也是鄰里聯絡感情以及提供重大節慶糕點的場所。法國村莊麵包店在營業前一小時或之前，就會傳出陣陣麵包香，散布到鄰近住家。麵包店的燈火在拂曉前亮起，人們很快就會聽見店門開啟的聲響。營業和打烊時間原本配合法國鄉村生活節奏，但在許多地方，這一切都改變了。

「沒有麵包就沒有生活」

民眾維格特站在村裡關閉的麵包店對面車道表示：「沒有麵包就沒有生活，這是個沒有生氣的村莊。」

法國西北部芒什省拉沙佩勒昂瑞格（La Chapelle-en-Juger）的650名居民在兩年前失去了他們最後的麵包店。居民原本常在這裡排隊，等待購買長棍麵包和周末限定泡芙（éclair），順便閒聊。正如一家報社報道，對當地而言，麵包店關閉「是齣悲劇」。這個悲劇已在法國無數個村莊發生。

麵包是法國人日常生活的重要部分（點圖放大瀏覽）↓↓↓

年輕顧客 不再那麼愛麵包

法國年輕人不再被傳統麵包店吸引，購物中心在鄉村周圍生根，吸引甘願在超市和連鎖麵包店採購的人們。尤其是年輕顧客，不再像老一輩那麼愛吃麵包。

麵包在法國有中心地位，和宗教習俗與政治歷史有連結。傳統麵包店消失，象徵法國豐富鄉村生活衰落。

在法國西北部諾曼第的拉沙佩勒昂瑞格，常可看到美國國旗飄揚，紀念二次大戰聯軍諾曼第登陸攻入此地。根據拉沙佩勒昂瑞格所在的芒什省商會統計，自本世紀初開始，該省已有50家傳統麵包店關閉，總共只剩下約370家，預期會有20多家在明年消失。

當地報紙警告，這是「前所未有的麵包店倒閉潮」。快速瀏覽各家當地報紙頭條，許多村莊都發生類似的「悲劇」。英倫海峽沿海的迪耶普附近村莊正「拚命尋找麵包師」，法國南部吉倫特省也有類似案例，「普雷尼亞克麵包店正在尋找買主」。在西部羅亞爾省，傳出「當地民眾募款保住容齊厄唯一的麵包店」，北部諾爾省普里什則是「市長不希望一個村莊沒有麵包店」。

法國麵包師傅愈來愈少 鄉村缺人情況尤其嚴重（點圖放大瀏覽）↓↓↓

「自動販賣機扼殺村莊」

麵包自動販賣機有時會在麵包店已經關閉的村莊出現。在拉旺代萊埃（La Vendelee），居民勒努瓦在鄉間小路旁類似電話亭的機器中買到一個長棍麵包。不過，他說，麵包自動販賣機正在「扼殺我們的村莊」。一些居民表示，沒有麵包店的城鎮就沒有生氣，在一些法國小村莊，麵包店是居民們僅存的會面地點。

然而，大城市的狀況正好相反。法國城市的麵包店數量正在增加，尤其是大城市。但農村和鄉村地區的家常麵包店正快速消失，有時一年以4%甚至更快的速度關店。

2017年一篇法國政府報告顯示，全國一半人口的住家2公里內有一間麵包店。在大城市，73%的人口住家800公尺內有間麵包店。法國國家烘焙專業協會指出，法國人平均花7.4分鐘走路、開車或搭乘其他交通工具到麵包店。精確來說，城市居民平均花5分鐘到一家麵包店，鄉村居民則花9.4分鐘。

「扼殺村莊」的麵包自動販賣機（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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麵包店老闆：趨勢不樂觀

舉例來說，拉沙佩勒昂瑞格的居民維格特過去只要過街就能到麵包店。現在，他要開車4公里到鄰近小鎮才有麵包店。拉沙佩勒昂瑞格約有30至40位居民，現在他們必須到鄰近小鎮一間由48歲的庫萊倫經營的麵包店買麵包，儘管這對庫萊倫麵包店的業務有幫助，但庫萊倫表示，他很擔心整體趨勢。

庫萊倫從15歲就開始當學徒學做麵包：「村莊失去他們的麵包店時，居民哭喊：『這真是個悲劇！』」不過，他說，麵包店會倒，原因之一是大家比較少買麵包。庫萊倫說，很多人以前天天光顧麵包店，現在卻只在周末去麵包店。

現在不少法國人也需要駕車才能到麵包店。（VCG）

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