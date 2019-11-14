【娛樂節斬人案】沙特打開娛樂業大門的優勢與隱患

中東國家沙特阿拉伯周一發生斬人案，也門裔刀手在一場音樂劇表演期間，闖進舞台上斬傷3人。正值沙特「利雅德節」，是王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）重點打造國際娛樂產業的首輪戲碼，這次斬人案無疑為利雅德節蒙上污點，挫了王儲的改革銳氣。

位於首都利雅德（Riyadh）的阿卜杜拉國王公園（King Abdullah Park）正值舉辦位於為期兩個月的「利雅德節」（Riyadh Season Festival）。當日晚一場音樂劇表演期間，一名33歲也門裔刀手上台刺傷台上三名表演者。官方未有透露刀手的行動動機，未知是否與沙特介入也門內戰有關。兩男一女表演者受輕傷。

埃及流行歌手Tamer Hosny去年3月在沙特紅海城市吉達(Jeddah）舉行露天演唱會。（Getty Images）

2015年起，沙特為首的海灣阿拉伯國家合作委員會出兵協助也門政府對抗當地的胡塞武裝組織，內戰至今仍然未見停止，除了造成大量傷亡之外，大批也門難民亦流亡至鄰近阿拉伯國家，當中有不少到了沙特阿拉伯。根據2018年的數字，現時大約有90多萬也門人生活在沙特，約佔全國人口9%。這次襲擊的刀手就是也門裔沙特僑民。

不過，除了從刀手身份推測犯案動機，從這宗案件，我們亦可以看到籌辦此次利雅德節活動背後的相關爭議，在新人事新作風下，王儲穆罕默德開放娛樂產業，在這個宗教保守的國度，將所引起的自由派與保守派背後的角力。而這個角力，或會成為沙特未來改革開放的潛在隱患。

刀手在舞台施襲經過，片段在網上流傳：

#Breaking: A video captured in #Riyadh in Saudi Arabia shows a attacker wielding a knife stabbing foreign performers in the theatre. pic.twitter.com/GrcXkXFhfU — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 2019年11月11日

放寬國民娛樂 邀韓團BTS、50 Cent

利雅德節是沙特皇室重頭開發的旗艦娛樂項目，希望放鬆國內的保守宗教管制，並向國際展示國家正邁向自由化的道路，也希望促進逐漸開放的旅遊業。除了上述音樂劇表演，利雅德節期間，也會有光影表演、高空滑索等多項娛樂項目。

在沙特阿拉伯王儲穆罕默德的發展藍圖「Saudi Vision 2030」下，這年沙特放鬆不少付諸國民的娛樂限制，包括開放國內電影院，又邀請國際巨星如韓國男團BTS、 Janet Jackson、50 Cent前來登台。

沙特王儲穆罕默德帶領國家改革開放，包括開放娛樂及旅遊業，拓闊經濟產業。(路透社)

去年11月，由美國電影院公司AMC出資興建的沙特第一間電影院正式開幕。AMC預期，未來5年將會在沙特15個城市開設40間電影院。這一系列娛樂開放措施，都是根據王儲穆罕默德「Saudi Vision 2030」的改革開放發展藍圖。

海灣石油富國 失業率達12.8%

除了讓沙特邁向自由化，另一個發展娛樂事業的主要作用，是維持國內經濟增長。沙特官方認為，發展娛樂相關事業能夠聘請更多低技術勞工，也可以聘用剛畢業的畢業生，避免加劇原已嚴重的青年失業。在2018年，該國的失業率高達12.8%。他們計劃在2022年前創造超過100萬個職位，並期望將失業率降低至9%。再者，沙特希望藉發展娛樂事業，也能惠及國際旅遊業。自今年9月28日起，沙特也正式對49個國家的公民，開放旅遊簽證申請，是歷來首次向外國非穆斯林遊客開放旅遊簽證。凡此種種，終歸一點，便是希望分攤國內經濟對石油的依賴。

兩名沙特女學生到訪去年10月的一個女性職業博覽會。（路透社）

隱藏之刀 自由派與保守派的較量

沙特國內人口的年輕化趨勢，的確有利王儲穆罕默德推動的自由化改革措施。現時沙特有超過6成人口是35歲或以下，分析認為，人口幼齡化，能夠讓沙特政府能夠創造更多適合新世代的就業機會，而且娛樂產業也吸引一班國內的年輕消費者，長遠而言是有利穩定管治。而且，沙特現時以年輕人口佔大多數，保守勢力處於下風，故王儲的開放政策，算得上是順勢而為。

娛樂及旅遊產業的發展固然是出自穆罕默德之野心，但是他的娛樂開放政策，長遠而言也不是沒有危機。國內舊有瓦哈比派、基本教義派勢力，過去以違反伊斯蘭教基本教義為由，反對引致過度縱情玩樂的娛樂享受。雖說王儲穆罕默德似乎現今仍然牢牢掌握權力，但這把背後隱藏的刀，不得不防。

沙特有石油產業支撐經濟，卻陷青年失業問題。（路透社）

以希臘為基地的歐洲及美國研究學院沙特研究員Quentin de Pimodan認為，沙特國內自由派與保守派系的意見分歧，是沙特領袖最擔心的事。「在這宗襲擊之後，我們相信官方會更加壓制那些反對推動娛樂事業的人。」